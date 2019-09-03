66 лет исполнилось председателю совета директоров БЭМЗа Виктору Осину

Он на 6 лет старше своего родного завода, которому отдал более 30 лет жизни. Виктор Константинович по праву считается одним из авторитетных и уважаемых жителей Бердска.

Виктор Осин

Сегодня, 3 августа, председатель Совета директоров БЭМЗа Виктор Осин отмечает свое 66-летие. Виктор Константинович по праву считается одним из авторитетных и уважаемых жителей Бердска. Он более 30 лет возглавлял одно из крупнейших бердских предприятий, прославившее город на всю страну своими электробритвами и оборудованием для военной и космической отрасли.

Коллеги вспоминают: на завод он пришел совсем молодым, но буквально через пару месяцев завоевал доверие и уважение заводчан. На эпоху Осина пришлись самые непростые годы для завода. Но даже в перестройку Виктор Константинович сохранил предприятие. Продукция БЭМЗа по-прежнему востребована. Даже знаменитая бритва «Бердск» все еще пользуется спросом — как у россиян, так и у иностранцев.

Кстати, в 2019 году Бердский электромеханический завод отметил 60-летний юбилей. Новыми трудовыми достижениями, далеко идущими планами и воспоминаниями.

Работу Виктора Осина «на космос» оценил сам президент. В 2017 году Виктор Константинович удостоен ордена Александра Невского. В том же году Осин покинул пост директора завода, но остался председателем совета директоров, и, безусловно, по-прежнему активно участвует в судьбе предприятия.

В 2015 году Виктор Осин вышел из состава политсовета «Единой России» с формулировкой «по собственному желанию». Тем самым он окончательно ушел из политики, посвятив себя бизнесу. По этой же причине Виктор Константинович не стал баллотироваться на сентябрьских выборах-2015 в Заксобрание Новосибирской области. Он 15 лет руководил в региональном парламенте одним из ключевых комитетов — бюджетным, представляя интересы Бердска.

Виктор Осину имеет ряд наград и званий: Орден Почета, Почетный гражданин Бердска, знак Королева, Почетная грамота Совета Федерации ФС РФ, знак отличия «За заслуги перед Новосибирской областью», орден Александра Невского. БЭМЗ является член госкорпорации «Роскосмос» и с1985 года работает на космос.

Уважаемый Виктор Константинович, мы от всей души поздравляем Вас с днем рождения! Мы ориентируемся на Вас, сверяем свои помыслы и поступки с Вами. Потому что Вы — человек достойный уважения и почитания, мудрый и справедливый, честный и порядочный, непререкаемый авторитет. Искренне желаем Вам доброго здоровья, долгих плодотворных лет жизни, любви и заботы близких людей, счастья и благополучия. Пусть и БЭМЗ еще много лет радует Вас своими успехами!