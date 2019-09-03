Лишь туалет остался после сноса павильона на престижном участке земли в Бердске по решению суда

Здание на пересечении улиц Горького и Ленина перестало существовать. Его снес сам собственник. Прокуратура Новосибирской области добилась сноса строения, ставшего незаконным.

Павильон на ул. Горького снесли за пару дней

Начали сносить павильон на центральном перекрестке Бердска. Многие годы на пересечении улиц Горького и Ленина располагалось здание, в котором в разное время находились различные организации: то банк, то магазин полуфабрикатов, то ювелирный салон.

К 3 сентября от капитального на вид павильона остались только кучи строительного мусора и монументально застывший туалет. Как оказалось, здание являлось незаконным нестационарным объектом, стоявшим в самом удобном, максимально проходимом месте Бердска.

«Курьер. Среда. Бердск» выяснил, что павильон снес сам собственник, но по решению суда. По словам вице-мэра Бердска по экономике Жанны Шуровой, инициатором иска о сносе стала прокуратура Новосибирской области еще в 2016 году.

— Была проверка примерно три года областной прокуратурой. И были выявлены договоры, пролонгированные ранее, но уже после вступления в силу нового Земельного кодекса, запрещающего предоставлять земельные участки под нестационарные объекты. Договор должен быть расторгнут, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Жана Сергеевна.

В Бердске в то время было выявлено 40 подобных объектов. Но по трем из них прокуратура обратилась в суд, который принял решение о сносе. По остальным «незаконным» объектам, как отметила Шурова, прошел срок исковой давности.

Собственником снесенного павильона является бердская компания «Дизайн Даймонт». Она законно в свое время получила землю под нестационарный объект — по нормам прежнего законодательства. В последствие здание стали сдавать в аренду различным организациям. Но все-таки, сколько не тяни, пришлось снести здание, ставшее самостроем.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», идущие под снос по судебным решениям более 100 бердских киосков пока стоят. По словам вице-мэра по экономике, пока работают судебные приставы и в мэрии осмечивают «фронт работы».

— Стоит вопрос о выделении ассигнований на снос через управление ЖКХ. А потом с собственников взыщем затраты через суд. «Дизайн Даймонт» является ярким примером того, что сносить рано или поздно незаконно стоящие киоски придется, — подчеркнула Жанна Шурова.

Пока территория под снесенным павильоном останется свободной. Возможно, впоследствии участок снова выставят на аукцион. Четыре павильона по соседству на ул. Горького пока стоят. У них не истек срок аренды.