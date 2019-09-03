Лишь туалет остался после сноса павильона на престижном участке земли в Бердске по решению суда

Начали сносить павильон на центральном перекрестке Бердска. Многие годы на пересечении улиц Горького и Ленина располагалось здание, в котором в разное время находились различные организации: то банк, то магазин полуфабрикатов, то ювелирный салон.
К 3 сентября от капитального на вид павильона остались только кучи строительного мусора и монументально застывший туалет. Как оказалось, здание являлось незаконным нестационарным объектом, стоявшим в самом удобном, максимально проходимом месте Бердска.
«Курьер. Среда. Бердск» выяснил, что павильон снес сам собственник, но по решению суда. По словам вице-мэра Бердска по экономике Жанны Шуровой, инициатором иска о сносе стала прокуратура Новосибирской области еще в 2016 году.
— Была проверка примерно три года областной прокуратурой. И были выявлены договоры, пролонгированные ранее, но уже после вступления в силу нового Земельного кодекса, запрещающего предоставлять земельные участки под нестационарные объекты. Договор должен быть расторгнут, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Жана Сергеевна.
В Бердске в то время было выявлено 40 подобных объектов. Но по трем из них прокуратура обратилась в суд, который принял решение о сносе. По остальным «незаконным» объектам, как отметила Шурова, прошел срок исковой давности.
Собственником снесенного павильона является бердская компания «Дизайн Даймонт». Она законно в свое время получила землю под нестационарный объект — по нормам прежнего законодательства. В последствие здание стали сдавать в аренду различным организациям. Но все-таки, сколько не тяни, пришлось снести здание, ставшее самостроем.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», идущие под снос по судебным решениям более 100 бердских киосков пока стоят. По словам вице-мэра по экономике, пока работают судебные приставы и в мэрии осмечивают «фронт работы».
— Стоит вопрос о выделении ассигнований на снос через управление ЖКХ. А потом с собственников взыщем затраты через суд. «Дизайн Даймонт» является ярким примером того, что сносить рано или поздно незаконно стоящие киоски придется, — подчеркнула Жанна Шурова.
Пока территория под снесенным павильоном останется свободной. Возможно, впоследствии участок снова выставят на аукцион. Четыре павильона по соседству на ул. Горького пока стоят. У них не истек срок аренды.
И остальные снести к чертям, как уродующие облик города!
Деревья.