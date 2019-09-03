03.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Недвижимость

Лишь туалет остался после сноса павильона на престижном участке земли в Бердске по решению суда

17:45 03.09.2019, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
8 1

Здание на пересечении улиц Горького и Ленина перестало существовать. Его снес сам собственник. Прокуратура Новосибирской области добилась сноса строения, ставшего незаконным.

Лишь туалет остался после сноса павильона на престижном участке земли в Бердске по решению суда
Павильон на ул. Горького снесли за пару дней

Начали сносить павильон на центральном перекрестке Бердска. Многие годы на пересечении улиц Горького и Ленина располагалось здание, в котором в разное время находились различные организации: то банк, то магазин полуфабрикатов, то ювелирный салон.

К 3 сентября от капитального на вид павильона остались только кучи строительного мусора и монументально застывший туалет. Как оказалось, здание являлось незаконным нестационарным объектом, стоявшим в самом удобном, максимально проходимом месте Бердска.

«Курьер. Среда. Бердск» выяснил, что павильон снес сам собственник, но по решению суда. По словам вице-мэра Бердска по экономике Жанны Шуровой, инициатором иска о сносе стала прокуратура Новосибирской области еще в 2016 году.

— Была проверка примерно три года областной прокуратурой. И были выявлены договоры, пролонгированные ранее, но уже после вступления в силу нового Земельного кодекса, запрещающего предоставлять земельные участки под нестационарные объекты. Договор должен быть расторгнут, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Жана Сергеевна.

В Бердске в то время было выявлено 40 подобных объектов. Но по трем из них прокуратура обратилась в суд, который принял решение о сносе. По остальным «незаконным» объектам, как отметила Шурова, прошел срок исковой давности.

Собственником снесенного павильона является бердская компания «Дизайн Даймонт». Она законно в свое время получила землю под нестационарный объект — по нормам прежнего законодательства. В последствие здание стали сдавать в аренду различным организациям. Но все-таки, сколько не тяни, пришлось снести здание, ставшее самостроем.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», идущие под снос по судебным решениям более 100 бердских киосков пока стоят. По словам вице-мэра по экономике, пока работают судебные приставы и в мэрии осмечивают «фронт работы».

— Стоит вопрос о выделении ассигнований на снос через управление ЖКХ. А потом с собственников взыщем затраты через суд. «Дизайн Даймонт» является ярким примером того, что сносить рано или поздно незаконно стоящие киоски придется, — подчеркнула Жанна Шурова.

Пока территория под снесенным павильоном останется свободной. Возможно, впоследствии участок снова выставят на аукцион. Четыре павильона по соседству на ул. Горького пока стоят. У них не истек срок аренды.

Лишь туалет остался после сноса павильона на престижном участке земли в Бердске по решению суда

Лишь туалет остался после сноса павильона на престижном участке земли в Бердске по решению суда

Лишь туалет остался после сноса павильона на престижном участке земли в Бердске по решению суда

Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Что нужно построить на освободившемся месте?

Ирина, 03 сентября 2019 18:47
Ничего не надо строить.
Гость, 03 сентября 2019 19:50
Это вам не "децццкие кафе" с нумерами для свиданий сносить! Тут щёлк - и фсёёё! Не заплОчено походу??!
АнтиЯ, 03 сентября 2019 19:56
НВР:
И остальные снести к чертям, как уродующие облик города!
Аноним, 03 сентября 2019 20:30
снес лишь по тому, что совкомбанк отказался дальше снимать, а так и дальше тянул.
Аноним, 03 сентября 2019 20:34
Стекловату разбросали и теперь ветер будет ее раздувать
Аноним, 03 сентября 2019 20:48
Сам не НЯМ и вам не ДАМ...
Аноним, 03 сентября 2019 21:22
Посадить.
Деревья.
АнтиЯ, 03 сентября 2019 22:09
Посадить завсегда успеют, это дело не хитрое)))))

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Бердск66 лет исполнилось председателю совета директоров БЭМЗа Виктору Осину
19:00 03-09-2019
66 лет исполнилось председателю совета директоров БЭМЗа Виктору Осину
Оскорбившую из-за визита Путина пострадавших от паводка чиновницу отстранили от работы в Иркутске 2
18:53 03-09-2019
Оскорбившую из-за визита Путина пострадавших от паводка чиновницу отстранили от работы в Иркутске
За угрозы насилием в Twitter детям сотрудников Росгвардии к 5 годам приговорили блогера 4
18:15 03-09-2019
За угрозы насилием в Twitter детям сотрудников Росгвардии к 5 годам приговорили блогера
Радиоактивный и вызывающий рак радон обнаружили в детском саду Кузбасса
18:00 03-09-2019
Радиоактивный и вызывающий рак радон обнаружили в детском саду Кузбасса
БердскЛишь туалет остался после сноса павильона на престижном участке земли в Бердске по решению суда 8
17:45 03-09-2019
Лишь туалет остался после сноса павильона на престижном участке земли в Бердске по решению суда
Работа в Бердске. Работа в Искитиме
17:37 03-09-2019
Работа в Бердске. Работа в Искитиме
Увольняется министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников
17:30 03-09-2019
Увольняется министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников
Слова "о молоте фашизма и наковальне коммунизма" из уст Джонсона осудила Россия 6
17:15 03-09-2019
Слова
БердскЛишили льготы при оплате танцевального кружка детей из многодетных семей в ДК «Родина» в Бердске 11
17:00 03-09-2019
Лишили льготы при оплате танцевального кружка детей из многодетных семей в ДК «Родина» в Бердске
Автор песни "Третье сентября": за этой датой ничего не стоит
16:45 03-09-2019
Автор песни