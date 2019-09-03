Радиоактивный и вызывающий рак радон обнаружили в детском саду Кузбасса

Детский сад закрыли на месяц по решению суда. Представитель дошкольного учреждения согласилась с наличием нарушений и сообщила, что их устраняют.

В Кемеровской области суд закрыл детсад из-за радиации

Мариинский городской суд Кемеровской области приостановил работу детского сада из-за повышенного содержания в помещениях радиоактивного вещества радона. Об этом сообщается на сайте суда.

В частности, уровень радона был превышен в игровых комнатах, медицинских и методическом кабинетах, а также в кабинете заведующей. По данным суда, он достиг от 218,14 до 262,34 Бк/м3. При этом норма составляет не более 200 Бк/м3.

Отмечается, что в холле одного из зданий уровень содержания радиоактивного вещества составил 392,6 Бк/м3, а в спальне старшей группы — 851,76 Бк/м3.

В суде добавили, что частицы радона вызывают микроожоги в легких, а также могут вызвать рак и негативно влияют на иммунную, кроветворную и половую функции человека.

Представитель детсада согласилась с наличием нарушений и сообщила, что их устраняют. Организацию закрыли с 28 августа на 30 суток.

8 августа на военном полигоне под Северодвинском произошел взрыв с возгоранием во время работ с жидкостной реактивной двигательной установкой. Росгидромет заявлял, что уровень радиации в городе превысил норму в 4–16 раз. Впоследствии в ведомстве отмечали, что это произошло из-за радиоактивного облака инертных газов, которое быстро рассеялось, передает РБК.

Чем опасен радиоактивный газ радон, и как он мог попасть в детский сад «Аленка» в интервью радио Sputnik рассказал доктор биологических наук, член российской научной комиссии по радиационной защите Валерий Степаненко.

«Радон – это природный газ. Это инертный радиоактивный газ. Он существует столько же, сколько существует человечество и даже больше. Важно, что в российских и международных нормативных документах обращается внимание, на то, что помещения должны хорошо вентилироваться. Если на первом этаже плохая вентиляция, то конечно, будет повышенная концентрация радона. Такие вещи бывают — газ накапливается. Просто при строительстве нужно соблюдать нормы и правила вентиляционные. Это касается и квартир, и рабочих помещений, если они находятся на первых этажах и особенно подвальные помещения».