Увольняется министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников

Причина отставки пока неизвестна. Но он подтвердил, что уже написал заявление об освобождении от должности в региональном правительстве.

И.о. министра культуры НСО Игорь Решетников во время церемонии вручения наград

Глава регионального министерства культуры Игорь Решетников покидает правительство Новосибирской области. Пост министра культуры он занял 22 января 2016 года.

В разговоре с корреспондентом Сиб.фм Игорь Решетников подтвердил, что написал заявление об увольнении. О причинах решения на данный момент ничего не известно.

Игорь Решетников в 1985 году окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище. После окончания службы в армии работа Решетникова была связана со сферой культуры. С 2010 года Решетников работал в должности заместителя министра культуры Новосибирской области. А спустя шесть лет был назначен министром.

Напомним, в начале июня в отставку ушла министр экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова.

Источник: sib.fm