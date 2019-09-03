03.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Увольняется министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников

17:30 03.09.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Причина отставки пока неизвестна. Но он подтвердил, что уже написал заявление об освобождении от должности в региональном правительстве.

Увольняется министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников
И.о. министра культуры НСО Игорь Решетников во время церемонии вручения наград

Глава регионального министерства культуры Игорь Решетников покидает правительство Новосибирской области. Пост министра культуры он занял 22 января 2016 года.

В разговоре с корреспондентом Сиб.фм Игорь Решетников подтвердил, что написал заявление об увольнении. О причинах решения на данный момент ничего не известно.

Игорь Решетников в 1985 году окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище. После окончания службы в армии работа Решетникова была связана со сферой культуры. С 2010 года Решетников работал в должности заместителя министра культуры Новосибирской области. А спустя шесть лет был назначен министром.

Напомним, в начале июня в отставку ушла министр экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова.

Источник: sib.fm

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Почему уходит?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Бердск66 лет исполнилось председателю совета директоров БЭМЗа Виктору Осину
19:00 03-09-2019
66 лет исполнилось председателю совета директоров БЭМЗа Виктору Осину
Оскорбившую из-за визита Путина пострадавших от паводка чиновницу отстранили от работы в Иркутске 2
18:53 03-09-2019
Оскорбившую из-за визита Путина пострадавших от паводка чиновницу отстранили от работы в Иркутске
За угрозы насилием в Twitter детям сотрудников Росгвардии к 5 годам приговорили блогера 4
18:15 03-09-2019
За угрозы насилием в Twitter детям сотрудников Росгвардии к 5 годам приговорили блогера
Радиоактивный и вызывающий рак радон обнаружили в детском саду Кузбасса
18:00 03-09-2019
Радиоактивный и вызывающий рак радон обнаружили в детском саду Кузбасса
БердскЛишь туалет остался после сноса павильона на престижном участке земли в Бердске по решению суда 8
17:45 03-09-2019
Лишь туалет остался после сноса павильона на престижном участке земли в Бердске по решению суда
Работа в Бердске. Работа в Искитиме
17:37 03-09-2019
Работа в Бердске. Работа в Искитиме
Увольняется министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников
17:30 03-09-2019
Увольняется министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников
Слова "о молоте фашизма и наковальне коммунизма" из уст Джонсона осудила Россия 6
17:15 03-09-2019
Слова
БердскЛишили льготы при оплате танцевального кружка детей из многодетных семей в ДК «Родина» в Бердске 11
17:00 03-09-2019
Лишили льготы при оплате танцевального кружка детей из многодетных семей в ДК «Родина» в Бердске
Автор песни "Третье сентября": за этой датой ничего не стоит
16:45 03-09-2019
Автор песни