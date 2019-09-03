Слова «о молоте фашизма и наковальне коммунизма» из уст Джонсона осудила Россия

Премьер Великобритании 1 сентября опубликовал в Twitter видеообращение, посвященное 80-й годовщине начала Второй мировой войны. По его словам, поляки защищали страну от нацистского нападения, а «советские войска атаковали их с востока».

Джонсон избрал другой ракурс, «который, к счастью, не пользуется значительной популярностью в Великобритании»

Посольство России в Лондоне считает неприемлемым высказывание премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о «молоте фашизма и наковальне коммунизма» по отношению к Польше во Второй мировой войне.

Джонсон 1 сентября опубликовал в Twitter видообращение, посвященное 80-й годовщине начала Второй мировой войны. По его словам, в то время как поляки защищали страну от нацистского нападения, «советские войска атаковали их с востока». Он подчеркнул, Польша оказалась «между молотом фашизма и наковальней коммунизма».

«При всех исторических дискуссиях вокруг советской военной операции в восточных районах Польши постановка вопроса, при которой действия СССР фактически приравниваются к гитлеровской агрессии, совершенно неприемлема», — приводятся слова пресс-секретаря на сайте посольства.

Он отметил, что Британия «последовательно саботировала предложения СССР о создании эффективного антигитлеровского альянса, в том числе конкретно для защиты Польши».

Пресс-секретарь подчеркнул, что подавляющее большинство россиян и британцев, когда вспоминают о Второй мировой войне, отдают дань памяти павшим и чтут советско-британское союзничество.

Дипломат выразил сожаление, что Джонсон избрал другой ракурс, «который, к счастью, не пользуется значительной популярностью в Великобритании».

Источник: РИА Новости