Слова «о молоте фашизма и наковальне коммунизма» из уст Джонсона осудила Россия

Посольство России в Лондоне считает неприемлемым высказывание премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о «молоте фашизма и наковальне коммунизма» по отношению к Польше во Второй мировой войне.
Джонсон 1 сентября опубликовал в Twitter видообращение, посвященное 80-й годовщине начала Второй мировой войны. По его словам, в то время как поляки защищали страну от нацистского нападения, «советские войска атаковали их с востока». Он подчеркнул, Польша оказалась «между молотом фашизма и наковальней коммунизма».
«При всех исторических дискуссиях вокруг советской военной операции в восточных районах Польши постановка вопроса, при которой действия СССР фактически приравниваются к гитлеровской агрессии, совершенно неприемлема», — приводятся слова пресс-секретаря на сайте посольства.
Он отметил, что Британия «последовательно саботировала предложения СССР о создании эффективного антигитлеровского альянса, в том числе конкретно для защиты Польши».
Пресс-секретарь подчеркнул, что подавляющее большинство россиян и британцев, когда вспоминают о Второй мировой войне, отдают дань памяти павшим и чтут советско-британское союзничество.
Дипломат выразил сожаление, что Джонсон избрал другой ракурс, «который, к счастью, не пользуется значительной популярностью в Великобритании».
Источник: РИА Новости
И если западных славян из этого тупика как-то вытащило европейское окружение, то мы завязли. Нами до сих пор правят коммунисты - самые что ни на есть настоящие - с партбилетами. Именно поэтому у нас есть только великое прошлое. И никакого будущего.
Ну а для Джонсона, полагаю, разница между поляками и русскими - она по большей части в отношении к коммунизму.
Поросенок-шизофреник Новодворская надолго осела в неокрепших мозгах.
Но подождите. Вы правда думаете, что в Китае - коммунизм? Дэн Сяопин, "китайская весна", поворот на рыночные рельсы... Вам это ни о чём не говорит? Вы определение коммунизма-то вообще помните? "Отсутствие частной собственности на средства производства" - это по вашему про Китай??? Да, идеологическая раскраска осталась коммунистическая, но что под ней - увы, полноценная эксплуатация человека человеком. Ещё похлеще чем ультралиберальных США.
И почему наши послы и МИД всё время что-то сюсюкают себе поднос, оправдываясь перед фашистами?
Британская империя самое кровожадное государство за всю историю человечества
https://maxpark.com/community/5134/content/4774384