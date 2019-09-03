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Слова «о молоте фашизма и наковальне коммунизма» из уст Джонсона осудила Россия

17:15 03.09.2019 Фото: Википедии
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Премьер Великобритании 1 сентября опубликовал в Twitter видеообращение, посвященное 80-й годовщине начала Второй мировой войны. По его словам, поляки защищали страну от нацистского нападения, а «советские войска атаковали их с востока».

Слова о молоте фашизма и наковальне коммунизма из уст Джонсона осудила Россия
Джонсон избрал другой ракурс, «который, к счастью, не пользуется значительной популярностью в Великобритании»

Посольство России в Лондоне считает неприемлемым высказывание премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о «молоте фашизма и наковальне коммунизма» по отношению к Польше во Второй мировой войне.

Джонсон 1 сентября опубликовал в Twitter видообращение, посвященное 80-й годовщине начала Второй мировой войны. По его словам, в то время как поляки защищали страну от нацистского нападения, «советские войска атаковали их с востока». Он подчеркнул, Польша оказалась «между молотом фашизма и наковальней коммунизма».

«При всех исторических дискуссиях вокруг советской военной операции в восточных районах Польши постановка вопроса, при которой действия СССР фактически приравниваются к гитлеровской агрессии, совершенно неприемлема», — приводятся слова пресс-секретаря на сайте посольства.

Он отметил, что Британия «последовательно саботировала предложения СССР о создании эффективного антигитлеровского альянса, в том числе конкретно для защиты Польши».

Пресс-секретарь подчеркнул, что подавляющее большинство россиян и британцев, когда вспоминают о Второй мировой войне, отдают дань памяти павшим и чтут советско-британское союзничество.
Дипломат выразил сожаление, что Джонсон избрал другой ракурс, «который, к счастью, не пользуется значительной популярностью в Великобритании».

Источник: РИА Новости

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От редакции

Не знают историю или специально искажают?

Аноним, 03 сентября 2019 18:12
Увы, путь к коммунизму завёл в тупик все страны, кто шёл (или кого вели - как чехов или поляков) по этому пути. Просто как объективный факт.

И если западных славян из этого тупика как-то вытащило европейское окружение, то мы завязли. Нами до сих пор правят коммунисты - самые что ни на есть настоящие - с партбилетами. Именно поэтому у нас есть только великое прошлое. И никакого будущего.

Ну а для Джонсона, полагаю, разница между поляками и русскими - она по большей части в отношении к коммунизму.
Аноним, 03 сентября 2019 19:01
Про тупик коммунизма скажите тем, чьи рубашки и трусы носите, чьими гаджетами пользуетесь, чью вещи покупаете, чья экономика вторая (или первая) в мире.
Поросенок-шизофреник Новодворская надолго осела в неокрепших мозгах.
Аноним, 03 сентября 2019 22:04
Трусы и рубашки - в основном турецкие. Они покачественней китайских. Когда там в Турции коммунизм установили - не подскажете? А гаджеты - половина полностью сделана в США (они подороже, но качественней), половина - кристаллы на чипах производства США и их технологических "сателлитов" (Тайвань, Израиль и да, Китай тоже), а сборка - китайская.

Но подождите. Вы правда думаете, что в Китае - коммунизм? Дэн Сяопин, "китайская весна", поворот на рыночные рельсы... Вам это ни о чём не говорит? Вы определение коммунизма-то вообще помните? "Отсутствие частной собственности на средства производства" - это по вашему про Китай??? Да, идеологическая раскраска осталась коммунистическая, но что под ней - увы, полноценная эксплуатация человека человеком. Ещё похлеще чем ультралиберальных США.
Гость, 03 сентября 2019 20:04
Величайший Государственный деятель мирового масштаба товарищ Сталин, в преддверии неизбежного нападения, вынужден был отодвигать границу на максимально возможное расстояние - на "линию керзона", которую поляки нарушили в 20-е годы! То же самое было сделано в ходе финской войны и дало результаты! На Севере немцы, норвеги и финны не смогли продвинуться ни на километр! С польшей, с Брестом вышло трагичнее. Но, в тоже время, несколько самортизировало силу агрессивного удара 180 дивизий. Решение выдвинуться в западном направлении было стратегически верным.
Аноним, 03 сентября 2019 22:05
Надеюсь вы писали это стоя на коленях. О святом как никак...
Аноним, 03 сентября 2019 23:00
Не пора ли Лондону посмотреть в зеркало?
И почему наши послы и МИД всё время что-то сюсюкают себе поднос, оправдываясь перед фашистами?

Британская империя самое кровожадное государство за всю историю человечества
https://maxpark.com/community/5134/content/4774384

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