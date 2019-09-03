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За угрозы насилием в Twitter детям сотрудников Росгвардии к 5 годам приговорили блогера

18:15 03.09.2019 Фото: Сергей Михеев/РГ
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Владислав Синица обжалует свой приговор в Мосгорсуде и ЕСПЧ. Блогер отрицает свою вину в экстремизме, хотя неделю размещал записи с элементами ненависти и вражды.

За угрозы насилием в Twitter детям сотрудников Росгвардии к 5 годам приговорили блогера
Синица обжалует свой приговор в Мосгорсуде и ЕСПЧ

Пресненский суд Москвы приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии за экстремизм в связи с размещенной им записью в Twitter с угрозами в адрес детей сотрудников Росгвардии и полиции, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Суд постановил признать Синицу виновным и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в колонии общего режима», — огласила судья. Гособвинение в ходе прений сторон просило признать Синицу виновным и назначить шесть лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Подсудимый свою вину отрицал.

Синица обжалует свой приговор в Мосгорсуде и Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщил ТАСС его адвокат Денис Тихонов. «Мною получено от подзащитного поручение на апелляционное обжалование в Московском городском суде и на подачу жалобы в Европейский суд по правам человека», — сказал защитник.

В свою очередь старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила ТАСС, что психолого-лингвистическая экспертиза подтвердила наличие призывов к экстремизму в постах Владислава Синицы. «В рамках предварительного следствия назначена и проведена судебная психолого-лингвистическая экспертиза, согласно заключению которой размещенный пользователем пост содержал призывы к осуществлению экстремистской деятельности», — заявила Иванова.

Как следует из обвинительного заключения, Синица почти неделю неоднократно размещал экстремистские записи в Twitter. 28 июля у него возник умысел на возбуждение ненависти и вражды на странице в соцсети под псевдонимом Макс Стеклов. По данным следствия, 31 июля Синица под одной из записей в Twitter о том, что в соцсетях вычисляют по снимкам сотрудников полиции, оставил комментарий, в котором призвал широкий круг лиц к противоправным действиям насильственного характера в отношении детей сотрудников правоохранительных органов. В обвинительном заключении говорится, что он разместил на сайте в открытом доступе на своей странице текст, который аудиторией мог быть воспринят в качестве инструкции к действию по отношению к родственникам сотрудников МВД и Росгвардии.

Дело в отношении Синицы было возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), максимальное наказание по которой — до шести лет лишения свободы.

Источник: ТАСС

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От редакции

Справедливое наказание?

Поросёнок Пётр, 03 сентября 2019 19:08
Как обычно, законодательство у нас ооочень избирательное, одно дело, когда какие либо "угрозы" исходят в адрес власти или силовиков и совсем другое дело, если кто либо, чем либо угрожает простому народу.
Закрываются глаза даже на прямые призывы к убийствам, как в случае с известным религиозным мракобесом Германом Стерлиговым, который неоднократно и публично, прямым текстом призвал к массовым убийствам учёных, которых он называет колдунами, что бы остановить технический прогресс. Так и сказал "Надо приступить к уничтожению, к физическому уничтожению проклятых колдунов-учёных и убивать как бешенных собак"
Что? К Стерлигову выехала полиция? Какая такая 282 и 119 УК РФ, да ладно вам. Стерлигов пламенный патриот, духовно-религиозный человек, Путина любит, нет к нему никаких вопросов
Гость, 03 сентября 2019 19:52
Дочирикался синица до цугундера?!
igk63, 03 сентября 2019 20:19
Сашу Ульянова царь обделавшийся-казнил.
Аноним, 03 сентября 2019 22:43
поделом провокатору, наплевавшему на закон
думал его защитят его западные друзья и спасут от правосудия? Да они бы сами его у себя за такое упекли!

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