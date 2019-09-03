Взорвавшийся газовый баллон обжег лицо и руки 42-летнему жителю Бердска

Пострадавший у себя дома чинил с помощью паяльника и портативной горелки кольцо, когда прогремел взрыв и баллон разорвало. Криминала в происшествии не выявили — несчастный случай.

Аэрозоль взорвался в руках бердчанина

В субботу, 31 августа в бердскую горбольницу обратился 42-летний местный житель с ожогами лица и рук. Как выяснилось, у него в руках взорвался аэрозольный баллон, когда он работал с паяльником.

Врачи оказали пострадавшему первую помощь и отпустили домой. Характер и степень повреждений — 8% поверхности тела — не предполагали госпитализацию.

— Со слов потерпевшего, он пытался починить какое-то кольцо с использованием газового баллона — портативной горелки. В процессе работ, он у него взорвался в руках, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» замначальника городского отдела надзорной деятельности Руслан Безносенко.

В ОНД информация о пострадавшем с термическими ожогами поступила из ЦГБ, как того требуют правила взаимоотношения между ведомствами. Но в пожарную статистику он не войдет, поскольку пострадал не от огня, а от взрыва. И криминала в данном случае не усматривается — стечение обстоятельств.

— Нужно быть предельно внимательными при использовании различных баллонов и аэрозолей. Они должны располагаться на достаточном расстоянии от нагревательных приборов, в том числе системы отопления. Запрещено использование открытого огня, поскольку аэрозоли изготовлены на основе горючих газов. Последствия могут быть очень печальными. И следует хранить их подальше от детей, — посоветовал Безносенко.

Это не первый случай взрыва аэрозоля с последствиями. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», взрыв шоколадного освежителя вынес входную дверь в квартиру в начале февраля 2019 года.

Специалисты МЧС назвали тот случай со взрывом баллончика с освежителем воздуха в одной из квартир многоэтажки Бердска удивительным. Точнее уникальным оказался эффект от взрыва — дверь в ванную, где «хлопнул» баллончик с аэрозолем, осталась на месте, а входную дверь в квартиру вынесло ударной волной.

Взрыв газа произошел 6 февраля около 10.00 в квартире 9-этажного дома №107 на ул. Красная Сибирь.

Бабушка, живущая в квартире, сходила в туалет, распылила освежитель воздуха. Но этого ей показалось мало. Чтобы убрать неприятный запах, она зажгла в туалете ароматическую свечку. А сама ушла на кухню.

Баллончик, стоявший рядом с горящей свечой «хлопнул». Да так, что взрывной волной выбило входную дверь в квартире. По некоторым данным дверь китайского производства держалась только на пене, без анкеров. При этом дверь в ванную осталась на месте — держалась крепко. Она не была закрыта на замок, поэтому только открылась.

Начальник отдела надзорной деятельности в Бердске Николай Степоненков считает этот факт удивительным.

-В момент «хлопка» газы вышли в сторону двери в туалет, которая не была закрыта на замок. Случай на самом деле достаточно удивительный, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Степоненков.

Сам баллончик с запахом горячего шоколада вскрылся, но остался целым. С него лишь сорвало верхнюю часть с дозатором. Повреждена верхныы панель стиральной машинки, на которой стоял освежитель воздуха.

ЧП произошло из-за несоблюдения инструкции пользования аэрозолем, уверен начальник бердского ОНД. На баллончике написано: не держать и не распылять вблизи открытого огня.

Бабушка, находившаяся в квартире одна и устроившая взрыв, не пострадала.