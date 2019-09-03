Автор песни «Третье сентября»: за этой датой ничего не стоит

Игорь Николаев признался, что строчка со словами «третье сентября» хорошо подошла к музыке композитора Игоря Крутого. И стала с помощью певца Михаила Шуфутинского стала новым красным днем календаря.



Композитор и певец Игорь Николаев, который написал текст для известной песни «Третье сентября» Михаила Шуфутинского, в своем Instagram рассказал, как создавался этот хит.

Он признался, что за датой, упоминаемой в песне, «ничего не стоит», а эта строчка со словами «третье сентября» хорошо подошла к музыке композитора Игоря Крутого.

«Должен признаться, за этой датой НИЧЕГО не стоит, просто строчка идеально легла на мелодию моего друга Игоря Крутого, а потом она обросла сюжетом, драмой и появилось даже второе сентября, где «было все у нас всерьез», — написал Николаев.

Кроме того, он поблагодарил Шуфутинского и Крутого за то, что у россиян появился «новый красный день календаря», а также признался, что ему как автору льстит повышенное внимание к этой песне.

Источник:РИА Новости