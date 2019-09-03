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«Золото» и два «серебра» на первенстве в Новосибирске завоевали биатлонисты Бердска

14:37 03.09.2019 Фото: ОФКиС Бердска
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Медали в копилку бердской спортшколы «Восток» принесли Алена Шабалина, Ксения Жеребцова и Михаил Кожуч. Спортсмены бежали кросс и стреляли из пневматики.

Золото и два серебра на первенстве в Новосибирске завоевали биатлонисты Бердска
Биатлонисты стреляли из пневматики из положения «лежа»

31 августа в Новосибирске прошло открытое первенство спортшколы олимпийского резерва по летнему биатлону (пневматика) среди юношей и девушек 2005-2006 годов рождения, сообщили 3 сентября в отделе физкультуры и спорта Бердска.

В кросс-спринте на 2,4 км среди девушек бердские спортсмены, воспитанники спортшколы «Восток», показали высокие результаты:

1 место – Шабалина Алена (тренер Гринева Наталья)

2 место — Жеребцова Ксения (тренер Пугачева Ирина)

В кросс-спринте среди юношей на 3 км 2 место завоевал Кожуч Михаил (тренер Гринева Наталья).

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