«Золото» и два «серебра» на первенстве в Новосибирске завоевали биатлонисты Бердска

31 августа в Новосибирске прошло открытое первенство спортшколы олимпийского резерва по летнему биатлону (пневматика) среди юношей и девушек 2005-2006 годов рождения, сообщили 3 сентября в отделе физкультуры и спорта Бердска.
В кросс-спринте на 2,4 км среди девушек бердские спортсмены, воспитанники спортшколы «Восток», показали высокие результаты:
1 место – Шабалина Алена (тренер Гринева Наталья)
2 место — Жеребцова Ксения (тренер Пугачева Ирина)
В кросс-спринте среди юношей на 3 км 2 место завоевал Кожуч Михаил (тренер Гринева Наталья).