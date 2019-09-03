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Скончалась школьница после застолья в честь 1 сентября

16:30 03.09.2019 Фото: pixabay
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После праздничной линейки группа старшеклассников собралась отметить День знаний в квартире. На столе помимо прочего была водка «Якутская крепкая» крепостью 56 градусов. Реанимация не помогла. Причину смерти устанавливают.

Скончалась школьница после застолья в честь 1 сентября
В Якутии скончалась школьница после застолья

Вечером 1 сентября в Алдане скончалась десятиклассница. После праздничной линейки группа старшеклассников собралась отметить День знаний в одной из квартир многоэтажек первого квартала. На столе помимо прочего присутствовала водка «Якутская крепкая» крепостью 56 градусов.

В один момент девушке стало плохо, ее отвели в ванную. Потом друзья заметили, что она не дышит. Вынесли девушку на улицу, где дождались скорой помощи. Реанимационные мероприятия результата не дали.

Заместитель главы Алданского района по социальным вопросам Игорь Сахно узнал о случившемся от журналистов. По его словам, никаких сообщений о трагедии с участием несовершеннолетней на утренней планерке в администрации не поступало. Директор средней школы №1 Виктор Комчадалов, чьи подопечные устроили 1 сентября праздник с летальным исходом, сбросил звонок, едва услышав вопрос журналистов. Больше трубку не брал.

Официальные источники осторожно отмечают, что нет точных данных о причинах смерти десятиклассницы, сообщает taigapost.ru.

Источник: sakhapress.ru

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От редакции

когда можно начинать пить?

Аноним, 03 сентября 2019 16:38
НВР:
Спирт - это яд. Когда можно начинать себя травить ядом? По-моему, нет для этого подходящего времени.
Аноним, 03 сентября 2019 17:29
НВР:
Да никогда не надо начинать
Ириска, 03 сентября 2019 17:55
Причем здесь директор школы, если они пошли к себе на квартиру отмечать?
Аноним, 03 сентября 2019 18:05
Могу предположить, что друзья-товарищи угостили и другим компотом. А нашей экспертизе, только наши же суды верят
Аноним, 03 сентября 2019 18:48
НВР:
Никогда
Аноним, 03 сентября 2019 19:28
НВР:
Нет
Аноним, 03 сентября 2019 19:58
НВР:
НИКОГДА.!
Аноним, 03 сентября 2019 20:56
Пить начинань не стоит вовсе...Познать прелесть алкоголя придется 80 процентам подрастающих только грань между радостью и бедой тонка,потому,если не уверены в себе,не пробуйте,тем паче водку 56 градусов...Вкус хорошего вина виски коньяка,это дорого и непросто,а просто "бухать"глупо и опасно.

.
Аноним, 03 сентября 2019 22:08
НВР:
Водку 56° никогда!!!! Хорошее вино, как в цивилизованных странах с 21 года.

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