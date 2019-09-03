Скончалась школьница после застолья в честь 1 сентября

После праздничной линейки группа старшеклассников собралась отметить День знаний в квартире. На столе помимо прочего была водка «Якутская крепкая» крепостью 56 градусов. Реанимация не помогла. Причину смерти устанавливают.

В Якутии скончалась школьница после застолья

Вечером 1 сентября в Алдане скончалась десятиклассница. После праздничной линейки группа старшеклассников собралась отметить День знаний в одной из квартир многоэтажек первого квартала. На столе помимо прочего присутствовала водка «Якутская крепкая» крепостью 56 градусов.

В один момент девушке стало плохо, ее отвели в ванную. Потом друзья заметили, что она не дышит. Вынесли девушку на улицу, где дождались скорой помощи. Реанимационные мероприятия результата не дали.

Заместитель главы Алданского района по социальным вопросам Игорь Сахно узнал о случившемся от журналистов. По его словам, никаких сообщений о трагедии с участием несовершеннолетней на утренней планерке в администрации не поступало. Директор средней школы №1 Виктор Комчадалов, чьи подопечные устроили 1 сентября праздник с летальным исходом, сбросил звонок, едва услышав вопрос журналистов. Больше трубку не брал.

Официальные источники осторожно отмечают, что нет точных данных о причинах смерти десятиклассницы, сообщает taigapost.ru.

Источник: sakhapress.ru