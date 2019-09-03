Упасть на людей может бетонный забор вдоль тротуара в центре Бердска

Ограждение разрушается. Бердчане опасаются, что в один прекрасный момент плита, накренившаяся в сторону пешеходной зоны, рухнет на прохожих.

Опасный забор на перекрестке улиц Островского и Свердлова

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» читатели прислали фото строительного забора, который, по их мнению, представляет серьезную опасность.

— На перекрестке улиц Островского и Свердлова есть заброшенный лет 10 назад строительный участок. Половину бетонных плит ограждения несколько лет назад убрали, а часть осталась. Каждый день по тротуару под этими плитами проходит десятки людей. Кто гарантирует, что старичок-клинышек, продержит плиту еще 10 лет? Плита реально опасно наклонилась в сторону тротуара, — беспокоится бердчанин, снабдивший сообщение красноречивыми фотографиями.

И предлагает администрации «обратить на это внимание». Читатель напомнил, что рядом с опасным забором из плит расположено здание управления капитального строительства. Кроме того, по мнению горожан, бетонная ограда в центре города никак его не украшает, а только уродует.