Новую «Газель» по имени «Вахтан» показали публике

Теперь вход для пассажиров находится ровно посередине автобуса и оснащен двустворчатой дверью с электроприводом.

Всего в салоне могут поместиться 22 пассажира – 17 сидя и 5 стоя

Новинку на базе «Газели» NEXT со странным именем Вахтан показали широкой публике в рамках выставки Comtrans 2019. Главное отличие от предыдущей модели – очень низкий пол, пишет Авторамблер.

Конструкция получилась действительно удобной – кроме того, что в маршрутку удобно заходить, по центру появилась просторная площадка. Все благодаря новой раме с заниженной центральной частью, которой ни один другой российский производитель пока не оснащает микроавтобусы аналогичной вместимости.

Теперь вход для пассажиров находится ровно посередине автобуса и оснащен двустворчатой дверью с электроприводом. Заходя в микроавтобус, пассажиры попадают на площадку, оборудованную для колясок: здесь есть крепления и аппарель для въезда и въезда. Всего в салоне могут поместиться 22 пассажира – 17 сидя и 5 стоя. Скорее всего, в будущем появятся и другие варианты компоновки.

Также в числе нововведений – регулируемая пневмоподвеска, которая улучшает управляемость и «приседает» на остановках, делая пол еще ниже.

В моторную гамму войдут и традиционные для «Газели» моторы, и трехлитровый газово-бензиновый EvoTech мощностью 120 л.с. и с крутящим моментом 252 Нм.