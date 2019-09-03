Выгнали из студии «России 1» украинского политолога за оскорбление немецких СМИ

Один ведущий потребовал от эксперта покинуть студию, показав ему красную карточку. Другой с иронией отреагировал на выходку украинца, отметив, что Ковтун «назвал то, чем он сам является».

Украинского политолога выгнали из студии

Украинского политолога Вячеслава Ковтуна выгнали из студии телеканала «Россия 1» за оскорбления в адрес немецких СМИ.

Инцидент произошел в эфире телешоу «Кто против?», когда главный редактор немецкого журнала World Economy Александр Сосновский рассказывал о поставках немецкого оружия на Украину.

«Не хочу говорить о (президенте Украины Владимире) Зеленском, его фантазии могут быть разные. Влажные, сухие, большие. Давайте лучше посмотрим, как на все это реагируют со стороны. То, что Ковтун говорит, что не будет поставок оружия, он может говорить что угодно, а вот немецкая пресса пишет обратное…», — сказал Сосновский.

Однако его слова вызвали резкую реакцию у украинского политолога, который позволил себе оскорбительное высказывание в адрес немецких СМИ.

«Да пошла она в ж< …>, эта немецкая пресса», — выкрикнул Ковтун.

После этого ведущий Сергей Михеев потребовал от эксперта покинуть студию, показав ему красную карточку.

Сосновский с иронией отреагировал на выходку украинского политолога, отметив, что Ковтун «назвал то, чем он сам является».

Источник: РИА Новости