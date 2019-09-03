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Потерялась в электричке: нашлась спустя 20 лет пропавшая девочка в Белоруссии

14:30 03.09.2019 Фото: с сайта 360tv.ru
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4-летняя Юля исчезла в 1999 году электричке Минск — Осиповичи. Позже ее нашли в Рязани и отправили в интернат. Потом девочка воспитывалась в приемной семье. И вот встретилась со своими биологическими родителями.

Потерялась в электричке: нашлась спустя 20 лет пропавшая девочка в Белоруссии
Пропавшая в электричке девочка нашлась 20 лет спустя

МВД Белоруссии сообщило, что спустя 20 лет после того, как четырехлетняя Юля потерялась в электричке, она нашла своих родителей. Девушке помог найти родственников ее молодой человек.

Юля пропала в вечерней электричке Минск — Осиповичи 1 октября 1999 года. Как сообщили стражи правопорядка, ее родители два дня ездили по станциям, расклеивали фотографии, расспрашивали уличных продавцов и обыскали все колодцы в округе. Они обратились в милицию, но совместные с общественностью и СМИ поиски результата не дали. Тем не менее розыск не прекращался.

Юле Гориной помог ее молодой человек. По ключевым словам «девочка Юля» и «четыре года», он нашел информацию о пропавшей в Белоруссии девочке.

Эксперты подтвердили, что девушка нашла своих биологических родителей. Они встретились в Пуховичском РОВД.

«20 лет — как целая жизнь, но мы не теряли надежды, искали, верили — и вот нашлись», — заявили Юлины родители.

В 1999 году Юлю нашли на железнодорожной станции в Рязани. Сначала она жила в интернате, затем в приемной семье. Она утверждает, что всегда смутно помнила о родителях, сестре и брате. Девушка сообщила, что благодарна людям, которые воспитали, и семье, в которой родилась.

Источник: 360tv.ru

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