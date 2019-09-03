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Шлагбаум перекроет проезд в ночное время к ДК «Родина» в Бердске

13:00 03.09.2019, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Ночью здесь ездят лихачи. Жители жаловались на шум и загазованность. Закрыть проезд требуют правила безопасности.

Шлагбаум перекроет проезд в ночное время к ДК «Родина» в Бердске
В ДК «Родина» нередко приезжают на гастроли творческие коллективы из разных городов

У дома культуры «Родина» устанавливают шлагбаум. Он будет закрывать проезд на территорию ДК только в ночное время. Об этом рассказала сегодня, 3 сентября, «Курьер. Среда. Бердск» директор Дворца культуры Людмила Чуркина.

— Шлагбаум будет опущен с 11 вечера до 8 утра. Это необходимо по паспорту безопасности, ведь у нас учреждение культуры, — говорит Людмила Ивановна.

Кроме того, поступали жалобы от жителей, что ночью здесь катаются на машинах — шумно и загазовано. Теперь у ДК «Родина» должно быть тише. Средства на установку шлагбаума были получены из области, они выделены дополнительно, рассказала Людмила Ивановна.

Напомним, что ранее мэр Бердска отдал фонтан «Родине». ДК теперь будет обслуживать бассейн площадью более 260 кв. метров, пока город не оформит на него право собственности.

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От редакции

Нужен шлагбаум?

Аноним, 03 сентября 2019 13:11
НВР:
нужен.Так же на ночь нужен у Астора и на площади.Короче ,весь город перекрыть шлагбаумами на ночь

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