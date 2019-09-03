Марихуану и метиловый эфир изъяли полицейские у жителей Бердска

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел и привлечению задержанных лиц к ответственности.

На прошлой неделе в отделе МВД по Бердску не зафиксировали тяжких и особо тяжких преступлений

Для охраны правопорядка 1 сентября было задействовано 50 сотрудников полиции в Бердске. Замечаний и серьезных происшествий допущено не было, сообщил на совещании чиновников 2 сентября начальник отдела МВД по Бердску Владимир Соколов.

Начальник ОМВД доложил оперативную обстановку за прошедшую неделю:

— За неделю зарегистрировано 432 сообщения о преступлениях и происшествиях. Из общего количества 21 — о преступлениях, 12 раскрыты. Нераскрытыми остались кражи личного имущества граждан и угон транспорта. На прошлой неделе проводились оперативно-профилактические мероприятия «Район», «Улица», выявлены административные правонарушения. В отдел доставляли 40 правонарушителей, выявлено 34 административных правонарушения. По нарушению иностранными гражданами российского законодательства составлено четыре протокола. Один человек выдворен. Сотрудниками МВД изымались наркотики: в одном случае это марихуана, в другом — метиловый эфир. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел и привлечению лиц к ответственности. Особо тяжких преступлений за неделю допущено не было.