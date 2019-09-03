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Разбился насмерть байкер на Kawasaki в ДТП с Toyota Vista в Новосибирской области

12:45 03.09.2019 Фото: 54.мвд.рф
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Смертельная авария произошла в Черепаново. Автомобиль совершал левый поворот и сбил мотоцикл, двигавшийся в попутном направлении.

Разбился насмерть байкер на Kawasaki в ДТП с Toyota Vista в Новосибирской области
Мужчина, управлявший мотоциклом, погиб

Вчера, 2 сентября, около 20 часов 10 минут в городе Черепаново 35-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Vista, двигался по улице Спирякова со стороны улицы Мичурина в направлении улицы Баринова, совершая левый поворот к дому № 194 по улице Спирякова, допустил столкновение с мотоциклом Kawasaki, под управлением 37-летнего водителя, который двигался в попутном направлении.

В результате происшествия мужчина, управлявший мотоциклом, погиб. При проверке по базам данных ГИБДД выяснилось, что погибший был лишен права управления. В настоящее время полицией устанавливаются обстоятельства происшествия, проводится доследственная проверка, сообщили в управлени МВД по Новосибирской области 3 сентября.

Разбился насмерть байкер на Kawasaki в ДТП с Toyota Vista в Новосибирской области

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