Разбился насмерть байкер на Kawasaki в ДТП с Toyota Vista в Новосибирской области

Мужчина, управлявший мотоциклом, погиб

Вчера, 2 сентября, около 20 часов 10 минут в городе Черепаново 35-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Vista, двигался по улице Спирякова со стороны улицы Мичурина в направлении улицы Баринова, совершая левый поворот к дому № 194 по улице Спирякова, допустил столкновение с мотоциклом Kawasaki, под управлением 37-летнего водителя, который двигался в попутном направлении.

В результате происшествия мужчина, управлявший мотоциклом, погиб. При проверке по базам данных ГИБДД выяснилось, что погибший был лишен права управления. В настоящее время полицией устанавливаются обстоятельства происшествия, проводится доследственная проверка, сообщили в управлени МВД по Новосибирской области 3 сентября.