Не облагаются НДФЛ доходы от сдачи макулатуры

НДФЛ: что изменилось с 1 января 2019 года? Сообщает налоговая инспекция РФ.

Сообщается о вступлении в силу ряда законодательных изменений в порядке уплаты НДФЛ:

— нерезиденты теперь вправе не платить налог при продаже имущества, которое находилось в их собственности более трех или пяти лет;



— от уплаты налога освобождены бывшие ИП при продаже жилья и транспорта, которые использовались ими в предпринимательской деятельности (при соблюдении указанного выше минимального срока владения);— размер социального налогового вычета на благотворительность по решению региональных властей может быть увеличен до 30% в отношении пожертвований учреждениям культуры;— при реализации (погашении) облигаций внешних облигационных займов РФ, номинированных в иностранной валюте, расходы на их приобретение должны пересчитываться в рубли по курсу ЦБ РФ на дату фактического получения доходов, а не на дату их покупки;— не облагаются НДФЛ доходы от сдачи макулатуры;— полевое довольствие свыше 700 рублей в день теперь облагается НДФЛ;— до конца 2019 года освобождены от уплаты налога доходы, полученные за уборку помещений, уход за детьми и пожилыми, а также за репетиторство (при условии уведомления налогового органа о своей деятельности).