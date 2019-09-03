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НДФЛ: что изменилось с 1 января 2019 года?

12:08 03.09.2019 Фото: pixabay.com
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Нерезиденты теперь вправе не платить налог при продаже имущества, которое находилось в их собственности более трех или пяти лет.

НДФЛ: что изменилось с 1 января 2019 года?
Не облагаются НДФЛ доходы от сдачи макулатуры

НДФЛ: что изменилось с 1 января 2019 года? Сообщает налоговая инспекция РФ.
Сообщается о вступлении в силу ряда законодательных изменений в порядке уплаты НДФЛ:
— нерезиденты теперь вправе не платить налог при продаже имущества, которое находилось в их собственности более трех или пяти лет;

— от уплаты налога освобождены бывшие ИП при продаже жилья и транспорта, которые использовались ими в предпринимательской деятельности (при соблюдении указанного выше минимального срока владения);
— размер социального налогового вычета на благотворительность по решению региональных властей может быть увеличен до 30% в отношении пожертвований учреждениям культуры;
— при реализации (погашении) облигаций внешних облигационных займов РФ, номинированных в иностранной валюте, расходы на их приобретение должны пересчитываться в рубли по курсу ЦБ РФ на дату фактического получения доходов, а не на дату их покупки;
— не облагаются НДФЛ доходы от сдачи макулатуры;
— полевое довольствие свыше 700 рублей в день теперь облагается НДФЛ;
— до конца 2019 года освобождены от уплаты налога доходы, полученные за уборку помещений, уход за детьми и пожилыми, а также за репетиторство (при условии уведомления налогового органа о своей деятельности).

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