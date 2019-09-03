Календарь каникул: когда будут отдыхать школьники в новом учебном году в Бердске

В 2019 году в школах Бердска сели за парты 13 410 учеников. В первые классы зачислено 1602 школьника.

Первые каникулы у школьников начнутся в ноябре

Стартовал новый учебный год, поэтому родителям и детям интересен важный вопрос о каникулах- как будут отдыхать школьники во время учебного года.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» начальник управления образования Жанна Тузова, утвержден примерный график каникул на 2019-2020 год.

Осенние каникулы: 4 ноября по 10 ноября 2019 года



Зимние каникулы: с 30 декабря 2019-го по 12 января 2020 годаВесенние каникулы с 23 марта по 29 марта 2020 года

Образовательные организации в зависимости от своего учебного плана, имеют право отправлять детей на каникулы по своему усмотрению. Как писал «Курьер.Среда.Бердск» 1 сентября за парты сели 13 410 учеников. В первые классы зачислено 1602 школьника.