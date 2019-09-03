Закатают в асфальт дороги к детсаду до середины сентября в микрорайоне Южном Бердска

На укладку асфальтобетона подрядчику дается пять дней. Будет применена технология одновременной укладки двух слоев — выравнивающего и финишного.

К детсаду и строящейся школе совсем скоро будет удобный подъезд

Со следующей недели начнут закатывать в асфальт дороги в микрорайоне Южном в Бердске.

— Корыто нарезано, практически 99%, планируется начать укладывать асфальт с 8 сентября, — доложил на аппаратном совещании 2 сентября руководитель УКС Антон Антонов.

Мэр Бердска Евгений Шестернин уточнил, сняты ли вопросы, связанные с КБУ и жителями. Получил утвердительный ответ.

По словам вице-мэра по строительству и городскому хозяйству Владимира Захарова, установка бортового камня будет завершена 7 сентября. С 8 сентября начинают укладку асфальтобетона.

— По всей видимости, будем применять технологию: укладывать одновременно два слоя — выравнивающий и финишный. На все дается пять дней — с подрядчиком эти сроки установлены. Параллельно будем вести установку садового бордюра на тротуар. Ориентировочный срок окончания работ по бордюру — до 10 сентября. Где-то с 15 по 22 сентября пройдет укладка асфальта на тротуар, — отметил Захаров.

Напомним, дороги в микрорайоне Южный проводят к построенному детсаду и строящейся школе.

Компания «ДорСиб Плюс» выиграла аукцион на строительство дорог на 74 млн рублей. Необходимо построить три дороги общей протяженностью около 1 км: по ул. Возрождения — от пересечения с ул. Лунной до пересечения с ул. Рогачева, по ул. Купца Горохова — от пересечения с ул. Возрождения до пересечения с ул. Поэта Сорокина, по ул. Поэта Сорокина — от пересечения с ул. Лунной до пересечения с ул. Рогачева.

Дорожникам предстоит положить асфальт на проезжей части, сделать тротуары, поставить ограждения и дорожные знаки. Появится удобный проезд и к садику, и к школе, которая строится рядом.