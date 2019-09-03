Стилист из Бердска: Если вы будете носить современную, динамичную одежду, это легко может заменить уколы ботокса

По мнению имиджмейкера Анны Максимович , с помощью одежды можно управлять своим впечатлением на окружающих людей

В ее руках обычный отрез ткани превращается в стильный жакет или незабываемое платье.

— Жизнь становится прекрасней, когда смотришь на себя в зеркало и нравишься себе, — выведенное опытом работы с тысячами женщин жизненное кредо нашей героини, имидж-стилиста, шоппера, дизайнера из рубрики «Профессионалы XXI века».

По образованию Анна Максимович — преподаватель истории мировой культуры. Недолго работала в школе, сейчас ведёт частную практику и руководит школой имиджа и стиля.

— Я кайфую! Что бы ни говорили, я кайфую от новых шмоток! От придуманной и сшитой самой вещи! Кайфую от того, что пробую новое, порой авангардное, «трендовое». Проживаю каждую идею, обнашиваю ее, оставляю то, что сживается со мной в одно целое и даёт возможность звучать в разных образах. В какой-то момент я поняла, что хочу поделиться, научить людей создавать и видеть эту гармонию себя внутреннего и внешнего себе, — рассказывает Анна.

Она вдохновляется, реализуя свой потенциал, развиваясь, наслаждаясь эстетикой и красотой создаваемых ею и её ученицами образов.

— Самое главное богатство — это люди. Я общаюсь с прекрасными, наполненными, интересными людьми каждый день! Делюсь идеями, которые ловлю «в воздухе» и творю сама. Что ещё надо для счастья?

Представляете, ко мне приходят люди, с которыми мы творим на одной волне, создаём то, от чего загораются глаза и улыбка не сходит с лица долго-долго. Они тоже хотят творить и создавать. А это значит, что им интересны темы, которые я могу обсуждать вечно: тряпочки, образы, мода, тренды-бренды, идеи и впечатление. И все они разные, все со своим опытом и красотой, — вдохновенно рассуждает героиня.

В формировании гардероба важно быть здесь и сейчас

На встречах женщины учатся понимать себя, видеть себя настоящую и одеваться так, как ей захочется или как требует ситуация, но всегда со вкусом. Все женщины разные. У каждого своя фигуры, оттенок волос. Когда мы знаем свою цветовую палитру, с какими цветами лицо смотрится выигрышно, вещи выбирать легко. Стилисту важно повернуть фокус в сторону достоинств. Отвлечь женщину от складок на боках и морщин, а сделать акцент на красивой волне волос, золотистом оттенке кожи, тонких щиколотках, плавной линии бедра… По мнению имиджмейкера, с помощью одежды можно управлять своим впечатлением на окружающих людей.

— Мягкие приглушенные оттенки вызывают доверие, способствует легкому и длительному общению. Если вам нужно привлечь внимание — используйте яркие и насыщенные цвета, например, красный или ультрамарин, — советует стилист.

Недавно она подбирала гардероб будущей учительнице. Нужно было купить одежду удобную и вызывающую доверие у первоклассников. Для этого выбирались пудровые цвета. Но чтобы дети не совсем расслабились, купили брючный костюм (он соответствует необходимому дресс-коду) и аксессуары, которые при необходимости придадут четкости образу. Но первым и главным критерием всегда остаётся соответствие индивидуальности.

— Я никогда не буду заставлять женщину покупать брючный костюм, если он не вписывается в ее амплуа. — Мы — люди Советского времени и придаем большое значение чужому мнению. Как посмотрели, что сказали, как надо одеваться? Какой надо быть мамой? Какой надо быть женой! Это большой груз, который мы несем. Но если все-таки нам удается оставаться собой, и мы идем по своему пути, счастье будет бесконечно не только вам, но и окружающим, — считает Анна.

В формировании гардероба важно быть здесь и сейчас. Если вам когда-то шли брюки черные со стрелками, это не значит, что вы их будете всю жизнь носить. Если вы будете носить динамичную одежду, подходящую вам по цветам и оттенкам, это легко может заменить уколы ботокса.

Вкус можно воспитать

— Я ем то, что мне хочется, и то, что мне приятно есть. Когда открываешь холодильник, а он битком набит, я понимаю, что моя семья столько не ест! У меня постоянно мышь висит. Я покупаю свежие продукты и столько, сколько мы съедим. Это как с гардеробом, зачем тебе тонны одежды, когда ты ее не носишь?

Анна выступает за экологию, которая проявляется не только в том, чтобы разделять мусор на пластик и стекло, но и не накапливать залежи одежды, а иметь в шкафу необходимое и любимое. И тогда вас по утрам не будет одолевать вопрос: Опять нечего надеть?

Отдыхать бердчанка любит в уединении. Идеальный вариант — природа и абсолютная тишина.

Пример реализованности для бердчанки — московский стилист, блогер Татьяна Тимофеева, руководитель «Школы шопинга». Она делится новой информацией, которая адаптирована для простых людей.

— Я с ней созвучна и разделяю ее мнение, что сейчас в моде такие-то вещи. Но важно понимать, какой тренд нужен именно мне, и впишется ли он в мою жизнь.

— Секрет успеха в любви! Если тебе нравится то, чем ты занимаешься, то от этого кайфуешь, ты счастлива! Ты делаешь мир лучше вокруг себя, — уверена Анна.

Пусть просмотр правильных модных сайтов, например всем известной коллекции Zara, Mango, Massimo dutti и фильмов типа «Дьявол носит Прада», «Коко до Шанель» станет вашей еженедельной прививкой стиля, — убеждена бердский стилист.

Автор видео Елена Белоусова

