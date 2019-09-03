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ФСИН согласна на досрочное освобождение футболистов Кокорина и Мамаева

16:00 03.09.2019 Фото: скриншот instagram.com/p/B1y3B6_CaHG
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6 сентября на территории ИК-4 в Белгородской области пройдет выездное заседание Алексеевского районного суда, который рассмотрит ходатайства спортсменов об УДО.

ФСИН согласна на досрочное освобождение футболистов Кокорина и Мамаева
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Представители Федеральной службы исполнения наказаний дадут положительную характеристику осужденным футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, которые подали ходатайство об условно-досрочном освобождении.

В пятницу, 6 сентября, на территории ИК-4 в Белгородской области пройдет выездное заседание Алексеевского районного суда, который рассмотрит ходатайства спортсменов, а также младшего брата нападающего «Зенита» Кирилла Кокорина.

«Характеристика будет положительной. Они зарекомендовали себя с хорошей стороны. Наши сотрудники это видят и отмечают. Футболисты активно, хоть и недолго, проявили себя в жизни колонии. Они выступили организаторами нескольких спортивных мероприятий, провели матч», — приводит слова заместителя директора ФСИН России Валерия Максименко «Московский комсомолец».

Представитель службы также отметил, что благодаря пропаганде Кокориным и Мамаевым здорового образа жизни в колонии увеличилось количество осужденных, которые занимаются спортом и физкультурой.
«Обо всем этом мы и напишем, и скажем на заседании. Вывод однозначный: мы поддерживаем их ходатайства об УДО. Ну а дальше пусть суд решает», — добавил замдиректора ФСИН.

В октябре минувшего года нападающий «Зенита» Кокорин, полузащитник «Краснодара» Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы.

Сначала компания избила на улице Виталия Соловчука. Следующий конфликт произошел в кафе, где подозреваемые избили Дениса Пака и ударили по лицу гендиректора НАМИ Сергея Гайсина, который пытался их успокоить.

Восьмого мая Пресненский суд Москвы назначил Кокориным по полтора года колонии общего режима, Мамаеву и Протасовицкому — год и пять месяцев.

Источник: rsport.ria.ru

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