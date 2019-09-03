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Смыло долгожданный мост в селе на Урале через два дня после открытия

15:45 03.09.2019 Фото: pixabay
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Местные жители: Сделали мост 31 августа за полтора дня. Фирма, которая устанавливала, начальник и двое сотрудников сказали, что можем пользоваться. Сегодня утром пошли в школу, вернулись, а он сложенный пополам.

Смыло долгожданный мост в селе на Урале через два дня после открытия
К мостам на бурных реках предъявляются особые требования

Мост в селе Филькино Свердловской области, возведенный властями взамен разрушенного более года назад, размыло течением спустя двое суток после открытия, заявила РИА Новости местная жительница Анастасия Пристав.

Ранее свердловские следователи возбудили дело о халатности в отношении властей, которые не организовали переправу для жителей села Филькино. По данным ведомства, весной 2018 года в Серовском районе около села Филькино разрушился мост через реку Каква, из-за чего жители были лишены доступа к социальной и другой инфраструктуре. По прошествии более года муниципальные власти, по информации СУ СК, так и не приняли мер по обеспечению людей переправой, которая отвечала бы требованиям безопасности. Местные жители летом собрали 10 тысяч рублей и сами построили деревянный мост через реку.

«Сделали мост 31 августа за полтора дня. Фирма, которая устанавливала, начальник и двое сотрудников сказали, что можем пользоваться. Сегодня утром пошли в школу, вернулись, а он сложенный пополам», — сказала Пристав.

По ее словам, мост, построенный жителями Филькино, также смыло течением, поэтому из школы дети вместе с родителями возвращались домой уже при помощи лодочника.

Как пояснил журналистам глава Серовского городского округа Василий Сизиков, мост в Филькино еще не введен в эксплуатацию, его строительство продолжается.

«Поскольку на реке Каква остается высоким уровень воды, в возводимую конструкцию попало бревно. В настоящее время ремонтная бригада ликвидирует последствия происшествия и в течение суток завершит эту работу. Особо отмечу, что строящийся мост через реку Каква сертифицирован должным образом, и после окончания строительства будет полностью отвечать всем требованиям безопасности», — сказал он.

Источник: realty.ria.ru

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От редакции

Деньги на ветер?

Аноним, 03 сентября 2019 16:40
НВР:
Концы в воду!
Аноним, 03 сентября 2019 17:20
Филькин мост , как же это символично
Аноним, 03 сентября 2019 18:18
Кстати, уже строители восстановили мост в Филькино.

Это так сказать, на будущее бердской администрации, когда выбирать будет проект и подрядчиков...

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