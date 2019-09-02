В рубрику «Сообщи свои новости» написал Шульц:

Война не делается в белых перчатках, как с одной так и с другой стороны. И каждая страна сама решает какие памятники им нужны, а какие нет. Все европейские народы внесли свою лепту в победу над фашизмом. Сами немцы от командования до простых солдат саботировали военные операции на фронтах и таким образом так же вносили свой вклад в победу. Кто больше сделал для победы, советские, английские, американские, разведчики, или бессмысленные жертвы, к годовщине какого-нибудь праздника, ради карьеры, или одиночки, который давали сокрушительный отпор врагу, тем самым подрывая воинский дух врага. Да это горькая правда, о которой бы лучше могли сказать очевидцы и участники тех событий. Если отбросить все математические подсчёты, то каждая европейская страна, могла бы претендовать на юбилейные мероприятия.

А если ещё глубже капнуть, вряд ли кто подсчитал число погибших от раскулачиваний, расказачиваний и погибших в советских концлагерях, а так же в наши дни расколхзований и рассовхозований, где на первом этапе можно было оставить всё как и прежде, но разрешить частный бизнес и фермерство. Вот где была бы здоровая рыночная конкуренция и перестройка в действии. В России два раза жёстко ломали народ, когда загоняли в колхозы, а потом когда из них выгнали всех и в основном нищих с лопатой и граблями без лошадей. В обществе с катастрофическим разрывом уровня жизни, этот праздник единственное мероприятие для единства народа. Чистый праздник, который встал на службу политическим дельцам, эйфория для масс, вера в единство, которого нет. 2 Сентября 2019 год.