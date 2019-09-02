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Народные новости / Общество

Благоустройство во дворе для галочки, а не для народа

18:56 02.09.2019
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Все жители, а особенно имеющие авто (а таких очень много) возмущены тем, что после такого «благоустройства» поставить автомобиль вообще будет негде.

В рубрику «Сообщи свою новость» написал Евгений:
— Во дворе дома 24 по ул. Комсомольской начали \»благоустройство\» без учета мнения жителей дома. Все жители, а особенно имеющие авто (а таких очень много) возмущены тем, что после такого \»благоустройства\» поставить автомобиль вообще будет негде. Кроме того, теперь к подъезду не сможет подъехать ни скорая, ни пожарные, ни машина за мусором. Не смогут выгрузить мебель новоселы или дачники свой урожай! Не смогут разъехаться две встречные машины. Может кто-то объяснит, для кого делается такое \»благоустройство\»? Или как всегда — для галочки, для отчета об \»освоении\» средств? Может уже пора и для народа что-то начать делать?

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От редакции

Благоустройство должно предусматривать парковки?

Евгений, 02 сентября 2019 19:06
НВР:
Конечно сейчас необходимо предусматривать парковки при благоустройстве дворов, так как общественные парковки по всему городу закрыли, а автомобилей становится все больше
Аноним, 02 сентября 2019 19:36
К подъезду впритык нечего подъезжать и устраивать парковки. Много новых домов не имеют подъезда. И ничего и подъезжают и скорые, и мусорки, а про пожарные и говорить нечего, для них бордюр не помеха. Другое дело что без обсуждения и захватывают городскую территорию, со стороны аптеки территория не принадлежит дому, а платить придется и жильцам. Автолюбителям данного дома грех жаловаться на парковку, парковка рынка выручает.
Евгений, 02 сентября 2019 20:16
не надо равняться на худшее. Есть хорошие примеры обустройства рядом. Первомайская 11, Ленина 33, Ленина 35
Аноним, 02 сентября 2019 20:35
Евгений, так и делают как на Первомайской,11.
Аноним, 02 сентября 2019 20:01
В гараж ставьте, а не заставляйте своим автохламом пешеходные пути.
Вот, обычная картина нашего времени, на самокате катится дитё, а за ним бежит мамаша с испуганными глазами и орет, машина, машина , машина тут , машина там, женщины , слепые старики, никого не видят, на пятки выворачивают или вылетают из за кучи автохлама.
Евгений, 02 сентября 2019 20:29
а вы знаете, что гаражами обеспечены только 36% автомобилей в Бердске. И такими высказываниями автомобили из дворов мы не уберем. И мы говорим именно об этом, что нужно обустроить правильно территорию, чтобы автомобили и дети не пересекались. У меня тоже внуку 3 года и ему тоже нужно кататься на велосипеде....
Аноним, 02 сентября 2019 21:53
Я знаю что у нас любят равнятся на Москву, подражать, быть не хуже, не быть отсталым и потерянным, рубить бабло, щемить лохов. Дак вот значитс Дедуля, скоро вы будете выходить из дома, магазина, типа из офиса, какой нибудь с..рой пятиэтажки и не находить свои шушлайки. Их просто будут убирать, а потом вы еще и будете платить штраф.
Как в Москве это круто, а то как в бабушкином шифонере, типа бохатые, купили .. ню а сопли пузырми и правила не для нас писаны.
Аноним, 02 сентября 2019 20:34
Когда спрашивают - что хорошего за 20 лет?
То отвечают - так вы машин накупили.
Правда тех машин в два раза меньше, чем в развитых странах и стоят или как велосипед.
А вот отними машины у народа - и получается уже не было ничего хорошего.
Так и до социальной напряженности недалеко.
А доносы писали и в 1937 и 2019 одни и те же всем недовольные люди.
Аноним, 02 сентября 2019 21:08
Про доносы пургу не неси!

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