Благоустройство во дворе для галочки, а не для народа

В рубрику «Сообщи свою новость» написал Евгений:

— Во дворе дома 24 по ул. Комсомольской начали \»благоустройство\» без учета мнения жителей дома. Все жители, а особенно имеющие авто (а таких очень много) возмущены тем, что после такого \»благоустройства\» поставить автомобиль вообще будет негде. Кроме того, теперь к подъезду не сможет подъехать ни скорая, ни пожарные, ни машина за мусором. Не смогут выгрузить мебель новоселы или дачники свой урожай! Не смогут разъехаться две встречные машины. Может кто-то объяснит, для кого делается такое \»благоустройство\»? Или как всегда — для галочки, для отчета об \»освоении\» средств? Может уже пора и для народа что-то начать делать?