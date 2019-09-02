В рубрику «Сообщи свою новость» написал Евгений:
— Во дворе дома 24 по ул. Комсомольской начали \»благоустройство\» без учета мнения жителей дома. Все жители, а особенно имеющие авто (а таких очень много) возмущены тем, что после такого \»благоустройства\» поставить автомобиль вообще будет негде. Кроме того, теперь к подъезду не сможет подъехать ни скорая, ни пожарные, ни машина за мусором. Не смогут выгрузить мебель новоселы или дачники свой урожай! Не смогут разъехаться две встречные машины. Может кто-то объяснит, для кого делается такое \»благоустройство\»? Или как всегда — для галочки, для отчета об \»освоении\» средств? Может уже пора и для народа что-то начать делать?
Благоустройство во дворе для галочки, а не для народа
Все жители, а особенно имеющие авто (а таких очень много) возмущены тем, что после такого «благоустройства» поставить автомобиль вообще будет негде.
В рубрику «Сообщи свою новость» написал Евгений:
От редакции
Благоустройство должно предусматривать парковки?
Конечно сейчас необходимо предусматривать парковки при благоустройстве дворов, так как общественные парковки по всему городу закрыли, а автомобилей становится все больше
Вот, обычная картина нашего времени, на самокате катится дитё, а за ним бежит мамаша с испуганными глазами и орет, машина, машина , машина тут , машина там, женщины , слепые старики, никого не видят, на пятки выворачивают или вылетают из за кучи автохлама.
Как в Москве это круто, а то как в бабушкином шифонере, типа бохатые, купили .. ню а сопли пузырми и правила не для нас писаны.
То отвечают - так вы машин накупили.
Правда тех машин в два раза меньше, чем в развитых странах и стоят или как велосипед.
А вот отними машины у народа - и получается уже не было ничего хорошего.
Так и до социальной напряженности недалеко.
А доносы писали и в 1937 и 2019 одни и те же всем недовольные люди.