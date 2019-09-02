Магнитная буря обрушилась на Землю с потоком солнечного ветра

Максимальные всплески составляют два балла по пятибалльной шкале. По словам специалистов, такие высокие показатели и раннее начало бури стали для них неожиданностью.

На Земле началась магнитная буря из-за солнца

Ученые зафиксировали вторую сильнейшую за этот год магнитную бурю.

«Довольно заметное усиление геомагнитной активности регистрируется в настоящее время одновременно почти всеми станциями слежения на нашей планете», — сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук.

Отмечается, что «более крупное событие» регистрировалось лишь однажды — в мае, когда буря достигла уровня 3 из 5.

«Учитывая довольно большую скорость текущего потока, а также стабильную обстановку на Солнце, с большой вероятностью он повторно придет к Земле в конце сентября, 27-28 числа. Повторится ли в данные дни буря текущей силы или за это время скорость течений плазмы снизится, сказать сейчас трудно», — заявляют ученые.

Магнитная буря, обусловленная приближением к Земле потока быстрого солнечного ветра, началась еще 31 августа и продлится до утра вторника. Максимальные всплески, составляют два балла по пятибалльной шкале. По словам специалистов, такие высокие показатели и раннее начало бури стали для них неожиданностью.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» 2 сентября началось еще одно, довольно редкое явление — парад планет.