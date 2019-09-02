02.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Магнитная буря обрушилась на Землю с потоком солнечного ветра

18:45 02.09.2019 Фото: Википедии
1

Максимальные всплески составляют два балла по пятибалльной шкале. По словам специалистов, такие высокие показатели и раннее начало бури стали для них неожиданностью.

Магнитная буря обрушилась на Землю с потоком солнечного ветра
На Земле началась магнитная буря из-за солнца

Ученые зафиксировали вторую сильнейшую за этот год магнитную бурю.

«Довольно заметное усиление геомагнитной активности регистрируется в настоящее время одновременно почти всеми станциями слежения на нашей планете», — сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук.

Отмечается, что «более крупное событие» регистрировалось лишь однажды — в мае, когда буря достигла уровня 3 из 5.

«Учитывая довольно большую скорость текущего потока, а также стабильную обстановку на Солнце, с большой вероятностью он повторно придет к Земле в конце сентября, 27-28 числа. Повторится ли в данные дни буря текущей силы или за это время скорость течений плазмы снизится, сказать сейчас трудно», — заявляют ученые.

Магнитная буря, обусловленная приближением к Земле потока быстрого солнечного ветра, началась еще 31 августа и продлится до утра вторника. Максимальные всплески, составляют два балла по пятибалльной шкале. По словам специалистов, такие высокие показатели и раннее начало бури стали для них неожиданностью.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» 2 сентября началось еще одно, довольно редкое явление — парад планет.

Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Ваше самочувствие зависит от метеоусловий?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Фото: опять строят киоски напротив ДК Родина! 1
20:53 02-09-2019
Фото: опять строят киоски напротив ДК Родина!
 Война не делается в белых перчатках, как с одной так и с другой стороны
20:43 02-09-2019
 Война не делается в белых перчатках, как с одной так и с другой стороны
Благоустройство во дворе для галочки, а не для народа 9
18:56 02-09-2019
Благоустройство во дворе для галочки, а не для народа
Кто может помочь серой вороне?
18:45 02-09-2019
Кто может помочь серой вороне?
Магнитная буря обрушилась на Землю с потоком солнечного ветра
18:45 02-09-2019
Магнитная буря обрушилась на Землю с потоком солнечного ветра
БердскЧП на дачах: Беспорядочную стрельбу из пневматической винтовки устроил пьяный в СНТ "Слава" в Бердске 3
18:30 02-09-2019
ЧП на дачах: Беспорядочную стрельбу из пневматической винтовки устроил пьяный в СНТ
БердскВласть советуется: идеи для стратегии развития Бердска ждут депутаты 7
18:30 02-09-2019
Власть советуется: идеи для стратегии развития Бердска ждут депутаты
Насмерть задавила 10-летнего мальчика мраморная плита Дворца культуры в Самаре 1
18:15 02-09-2019
Насмерть задавила 10-летнего мальчика мраморная плита Дворца культуры в Самаре
БердскПерекроют проезд по ул. Ленина в день культурной олимпиады в Бердске
18:15 02-09-2019
Перекроют проезд по ул. Ленина в день культурной олимпиады в Бердске
Семиместный Митсубиси Аутлендер - еще больше возможностей
18:03 02-09-2019
Семиместный Митсубиси Аутлендер - еще больше возможностей