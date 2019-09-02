На участке нашла птицу. Улететь не может, причину не знаю. Может кто то помочь?
Кто может помочь серой вороне?
18:45 02.09.2019
Ищу специалистов, желающих выходить птицу!
Спасибо за ваш голос
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20:53 02-09-2019
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18:56 02-09-2019
Кто может помочь серой вороне?
18:45 02-09-2019
Магнитная буря обрушилась на Землю с потоком солнечного ветра
18:45 02-09-2019
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