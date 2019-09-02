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Кто может помочь серой вороне?

18:45 02.09.2019
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Ищу специалистов, желающих выходить птицу!

Кто может помочь серой вороне?

На участке нашла птицу. Улететь не может, причину не знаю. Может кто то помочь?

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