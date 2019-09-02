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ЧП на дачах: Беспорядочную стрельбу из пневматической винтовки устроил пьяный в СНТ «Слава» в Бердске

18:30 02.09.2019, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Люди заехали на выходные на дачи и опасались, что кто-то может пострадать из-за стрельбы. Полиция проводит проверку. Скорее всего, стрелку грозит административная ответственность.

ЧП на дачах: Беспорядочную стрельбу из пневматической винтовки устроил пьяный в СНТ Слава в Бердске
СНТ «Слава» находится за Гуменкой

В пятницу вечером устроил стрельбу в СНТ «Слава» один из дачников, сообщили в редакцию очевидцы происшествия. Факт незаконного использования травматического оружия на дачах «Курьер. Среда. Бердск» подтвердил начальник бердского отдела полиции Владимир Соколов.

Как рассказали в пресс-службе управления МВД по Новосибирской области, сейчас полицейские проводят проверку по факту стрельбы 30 августа. Пострадавших нет.

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения беспорядочно стрелял из пневматической винтовки. Соседи вызвали полицию. В это время на дачах было много народу — люди заехали на выходные. Они опасались, что стрелок может в кого-нибудь попасть.

Личность стрелявшего установили. Его доставляли в полицию для составления протокола. Скорее всего, стрелку грозит административная ответственность.

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От редакции

Был бы трезвый, не стрелял бы?

гость, 02 сентября 2019 18:43
изьятие и 30тыр.
Аноним, 02 сентября 2019 19:09
Ахаха!!!
Журналисты то сами не местные каки мэр.
СНТ "Слава" находится за Раздольным.
аноним, 02 сентября 2019 19:48
То стреляют то свет отключают ,что то в Славе не спокойно стало

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