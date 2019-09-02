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Семиместный Митсубиси Аутлендер — еще больше возможностей

18:03 02.09.2019
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Благодаря такой предусмотрительности инженеров, пассажиры семиместного кроссовера не будут испытывать неудобства из-за невозможности удобно расположить свой багаж и ручную кладь.

Семиместный Митсубиси Аутлендер еще больше возможностей

НАЙДЕТСЯ МЕСТО ДЛЯ КАЖДОГО

Семиместный Аутлэндер не изменился в своих габаритах: его длина по-прежнему составляет 4695 мм, а ширина 1810 мм. Объем багажного отделения уменьшился незначительно: вместо прежних 591 литра он сократился до 477 литров при смещенных до отказа назад сидениях последнего ряда. В разложенном состоянии объем багажника теперь составляет 1608 литров, тогда как прежде он доходил до 1754 литров.

Компенсировать возможную нехватку места в багажном отделении позволяют:
● органайзер объемом 17 литров, установленный под полом;
● отдельные места для хранения вещей пассажиров третьего ряда;
● возможность трансформации салона – всего предусмотрено 16 вариантов расположения кресел.

Благодаря такой предусмотрительности инженеров, пассажиры семиместного кроссовера не будут испытывать неудобства из-за невозможности удобно расположить свой багаж и ручную кладь. С целью повышения комфортабельности третьего ряда сидений, увеличена подвижность сидений второго ряда. Они легко смещаются и передвигаются, что значительно упрощает посадку и высадку пассажиров. Если количество пассажиров в машине меньше числа посадочных мест, третий ряд легко становится частью багажного отсека. Для этого достаточно потянуть за нужный ремешок.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СТОРОНА ВОПРОСА

Россиянам семиместный Аутлэндер будет доступен в двух комплектациях: Intense и Ultimate. Обе они предусматривают наличие полного привода, который находится под контролем системы All-Wheel Control, и автоматической коробки передач. Цена на семиместный Митсубиси Аутлендер в комплектации Intense начинается от 2,073 миллиона рублей, в комплектации Ultimate – от 2,369 миллионов. Что касается технических характеристик автомобиля, они остались прежними — так же, как и его размеры. Время разгона до 100 км/ч составляет порядка 10.5-12.0 секунд, максимальная скорость может доходить до 198 км/ч. Не увеличился и расход топлива: в смешанном цикле он составляет 9.8-10.0 литров на каждые 100 км пути.

Обращает внимание богатый набор вспомогательных опций. Во всех версиях устанавливаются система курсовой устойчивости и противобуксовочная система, эффективное распределение тормозных усилий, помощь при экстренном торможении и прочий функционал, который значительно повышает управляемость авто и делает вождение более безопасным и комфортным.

С целью повышения доступности автомобиля, руководство компании Митсубиси реализует через официальную дилерскую сеть различные программы и специальные предложения, которые позволяют приобрести авто в кредит на более выгодных условиях или получить скидку при покупке. Например, ощутимую скидку покупатель может получить при участии в программе трейд-ин, то есть сдаче старого автомобиля в салон в счет оплаты за новый. А процентная ставка по кредиту зачастую приравнивается к средней процентной ставке по ипотеке.

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