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Снимать кино в Москве поедет выпускница из Бердска после победы в конкурсе «Поколение М»

17:45 02.09.2019 Фото: Предоставлено МТС
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Победу бердчанке Софье Епифанцевой принёс фильм «Анти IT» о влиянии новых технологий на людей, которое, по мнению юного режиссёра, слишком преувеличено.

Снимать кино в Москве поедет выпускница из Бердска после победы в конкурсе Поколение М
Софья Епифанцева

Компания МТС и «Корпорация Русская Фильм Группа» подвели итоги творческого конкурса в рамках благотворительного творческого проекта «Поколение М».  17-летняя Софья Епифанцева из Бердска одержала победу в номинации «Кинолаб». Режиссёрская работа бердчанки была признана лучшей среди сотен конкурсных работ. Уже в сентябре Софья примет участие в съёмках фильма в Москве.

Онлайн-конкурс юных актеров проходил на сайте проекта «Поколение М». Участникам требовалось снять короткометражную работу на тему «Путешествие во времени», посвящённую подвигам подростков, которые они совершают, попадая в другую реальность. Работу нужно было загрузить на сайт до конца весны. Куратором конкурса стала киностудия «Корпорация Русская Фильм Группа».

Первое место жюри отдало 17-летней бердчанке Софье Епифанцевой. Победу ей принёс фильм «Анти IT» о влиянии новых технологий на людей, которое, по мнению юного режиссёра, слишком преувеличено. «Aнти IT» — это придуманное сообщество, в котором состоят главные героини. По сюжету они собираются по вечерам у костра и рассказывают страшные и одновременно смешные истории, которые произошли с ними из-за увлечения интернетом.  Главный приз конкурса – поездка в Москву где юная режиссер примет участие в съемках нового исторического фильма «Отряд С».

Этим летом Софья окончила гимназию № 3 в Академгородке и собирается поступать в ВШЭ в Москве. Главная мечта начинающего режиссёра-сценариста — участие в создании полнометражных кинофильмов и сериалов.

«Съёмкой короткометражных фильмов я увлекаюсь уже несколько лет. В их создании мне нравится не только итоговый результат, но и сам процесс: придумывание идей, написание сценария, весёлая атмосфера во время съёмок и даже долгий и порой нудный монтаж видеоролика. Благодаря победе в проекте «Поколение М» я приму участие в съёмках «Отряда С». Я безумно рада такой возможности, ведь я смогу посмотреть на киноиндустрию изнутри, пообщаться с людьми, которые этим живут и понять, хочу ли я связать с этим дальнейшую жизнь», — поделилась Софья.

Напомним, Новосибирская область — лидер федерального проекта «Поколение М» по количеству победителей среди регионов России. Школьники региона 38 раз становились победителями и призерами конкурсов всероссийского проекта.

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От редакции

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Аноним, 02 сентября 2019 18:02
Мда, кино не осилил, что там на более низших местах и без мест страшно представить. Помню показывали семилетние дети сделали мультик, так профессиональнее в десять раз.

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