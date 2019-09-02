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Голову Путина для прямых обращений к «гаранту Конституции» установили в Иркутской области

17:15 02.09.2019 Фото: стоп-кадр видео
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Других путей добиться того, чтобы их услышали у активистов острова Ольхон не осталось. Первое открытое обращение к Президенту уже опубликовано ими в соцсетях. Его подписало более 3 тыс. человек.

Голову Путина для прямых обращений к «гаранту Конституции» установили в Иркутской области
На острове Ольхон установили бюст Путина

В Иркутской области общественники привезли и установили в посёлке Хужир на острове Ольхон бюст президента России Владимира Путина. На постаменте под бюстом Путина написано: «Свободу Копылову» (несправедливо арестованный бывший мэр Ольхонского района) и «Гарант Конституции».

Как сообщили ИА «Байкал24» 1 сентября участники акции, бюст будет использоваться для прямых обращений жителей Ольхонского района к «Гаранту Конституции» Владимиру Путину. Других путей добиться того, чтобы их услышали у активистов не осталось.

Первое открытое обращение к Путину уже опубликовано ими в соцсетях. Его уже подписало более 3 тысяч жителей Ольхонского района и Иркутской области.

В обращении говорится, что население побережья Байкала «фактически подвергается дискриминации из-за того, что живёт на Байкальской природной территории» и «оказалось под жёстким прессом законов». В частности местные жители из-за противоречивого законодательства о Байкале не могут зарегистрировать свои дома, улучшить свои жилищные условия, получить в аренду земельные участки.

Особо активисты обратили внимание, что региональные и областные власти не выполняют данное Путином поручение проложить по территории острова Ольхон на Байкале современной асфальтовой дороги.

«Дороги на Ольхон, как не было, так и нет. Ваши поручения, Владимир Владимирович, не выполняются! Люди, способные выполнить поставленные вами задачи, боятся уголовной ответственности при существующем законодательстве. Законно построить дорогу на Ольхоне — нет возможности! Просим взять на личный контроль работу по восстановлению наших конституционных и иных прав, устранению правовых нестыковок, освобождению от преследования невиновных», — говорится в сообщении активистов.

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От редакции

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Поросёнок Пётр, 02 сентября 2019 17:51
Кода нибудь в будущем, про путинскую эпоху будут снимать фильмы, от абсурдистских комедий, до тяжёлых драм, материала хоть отбавляй.
Новый мэр, 02 сентября 2019 18:34
Бледно выглядит голова
Аноним, 02 сентября 2019 19:09
На Ольхоне(самом большом острове Байкала)НЕТ централизованного водоснабжения?!!!!Местные заказывают водичку у местных водовозов...От вам и самый большой запасник пресной воды!!!
Аноним, 02 сентября 2019 19:12
На мысе хобой(могу ошибаться)при ежидневном посещении примерно 1500 чел/день всего ОДИН деревянный туалет типа СОРТИР,рассказать что там (после полчаса толкотни в очереди)внутри???
Аноним, 02 сентября 2019 20:10
да, туалеты там прекрасны.
Аноним, 02 сентября 2019 19:52
НВР:
Нет
Аноним, 02 сентября 2019 20:19
цирк......
Аноним, 02 сентября 2019 22:01
Где то уже было.
"Если у меня немножко КЦ есть, я имею право носить жёлтые штаны, и передо мной пацак должен не один, а два раза приседать. Если у меня много КЦ есть, я имею право носить малиновые штаны, и передо мной и пацак должен два раза приседать, и чатланин «ку» делать, и эцилопп меня не имеет права бить по ночам… Никогда!.."
Аноним, 02 сентября 2019 22:06
Отсекли от Ленина немного получился Путин.
...тут и сел старик.

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