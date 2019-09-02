Голову Путина для прямых обращений к «гаранту Конституции» установили в Иркутской области

Других путей добиться того, чтобы их услышали у активистов острова Ольхон не осталось. Первое открытое обращение к Президенту уже опубликовано ими в соцсетях. Его подписало более 3 тыс. человек.

На острове Ольхон установили бюст Путина

В Иркутской области общественники привезли и установили в посёлке Хужир на острове Ольхон бюст президента России Владимира Путина. На постаменте под бюстом Путина написано: «Свободу Копылову» (несправедливо арестованный бывший мэр Ольхонского района) и «Гарант Конституции».

Как сообщили ИА «Байкал24» 1 сентября участники акции, бюст будет использоваться для прямых обращений жителей Ольхонского района к «Гаранту Конституции» Владимиру Путину. Других путей добиться того, чтобы их услышали у активистов не осталось.

Первое открытое обращение к Путину уже опубликовано ими в соцсетях. Его уже подписало более 3 тысяч жителей Ольхонского района и Иркутской области.

В обращении говорится, что население побережья Байкала «фактически подвергается дискриминации из-за того, что живёт на Байкальской природной территории» и «оказалось под жёстким прессом законов». В частности местные жители из-за противоречивого законодательства о Байкале не могут зарегистрировать свои дома, улучшить свои жилищные условия, получить в аренду земельные участки.

Особо активисты обратили внимание, что региональные и областные власти не выполняют данное Путином поручение проложить по территории острова Ольхон на Байкале современной асфальтовой дороги.

«Дороги на Ольхон, как не было, так и нет. Ваши поручения, Владимир Владимирович, не выполняются! Люди, способные выполнить поставленные вами задачи, боятся уголовной ответственности при существующем законодательстве. Законно построить дорогу на Ольхоне — нет возможности! Просим взять на личный контроль работу по восстановлению наших конституционных и иных прав, устранению правовых нестыковок, освобождению от преследования невиновных», — говорится в сообщении активистов.