Перекроют проезд по ул. Ленина в день культурной олимпиады в Бердске

Участников областной культурной олимпиады, шестой по счету, впервые на своих площадках примет Бердск. Открытие олимпиады состоится на площади Горького 6 сентября.
Во время движения участников культурной олимпиады Новосибирской области для движения транспорта будет перекрыта ул. Ленина от ул. Первомайской до ул. Свердлова, а также Свердлова и К. Маркса до площади Горького, рассказала на совещании чиновников 2 сентября начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежда Нятина. С 11.00 до 12.00 автобусы будут работать по временным схемам движения. Весь автомобильный транспорт в этот период времени будет перенаправлен по параллельным улицам.
— Просьба к пассажирам: будьте внимательнее и с пониманием отнеситесь к временным неудобствам, — акцентировала Надежда Валерьевна.
Напомним, на олимпиаду приезжают около 1000 человек со всех районов области. 35 команд будут участвовать в культурных мероприятиях по 13 номинациям.
На следующий день, 7 сентября, пройдет гала-концерт участников олимпиады, завоевавших золотые и серебряные медали. Концерт и награждение участников олимпиады стартует с 16.00.