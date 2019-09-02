Перекроют проезд по ул. Ленина в день культурной олимпиады в Бердске

Весь транспорт 6 сентября с 11.00 до 12.00 будет перенаправлен по параллельным улицам ради шествия участников форума, который впервые принимает Бердск.

Колонна участников культурной олимпиады проследует до площади Горького

Участников областной культурной олимпиады, шестой по счету, впервые на своих площадках примет Бердск. Открытие олимпиады состоится на площади Горького 6 сентября.

Во время движения участников культурной олимпиады Новосибирской области для движения транспорта будет перекрыта ул. Ленина от ул. Первомайской до ул. Свердлова, а также Свердлова и К. Маркса до площади Горького, рассказала на совещании чиновников 2 сентября начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежда Нятина. С 11.00 до 12.00 автобусы будут работать по временным схемам движения. Весь автомобильный транспорт в этот период времени будет перенаправлен по параллельным улицам.

— Просьба к пассажирам: будьте внимательнее и с пониманием отнеситесь к временным неудобствам, — акцентировала Надежда Валерьевна.

Напомним, на олимпиаду приезжают около 1000 человек со всех районов области. 35 команд будут участвовать в культурных мероприятиях по 13 номинациям.

На следующий день, 7 сентября, пройдет гала-концерт участников олимпиады, завоевавших золотые и серебряные медали. Концерт и награждение участников олимпиады стартует с 16.00.