Отсутствие секса после 50 приводит к заболеваниям

Отсутствие секса особенно влияет на нервную систему женщины: она становится раздражительной, появляется раздвоение личности и навязчивые идеи.

Гормональный дисбаланс приводит к раннему возникновению старости

Группа ученых из Британии доказала, что отсутствие секса после 50 лет может привести к различным заболеваниям, как физического, так и психологического плана.

Для исследований, ученые пригласили более 6 000 человек. Как мужчин, так и женщин в возрасте от 50 лет. В результате многочисленных тестов и наблюдений было установлено, что проблемы в отсутствие интимных отношений чаще всего затрагивают мужчин, но и женщины страдают не меньше, пишет ИА «Актуальные новости».

Так, например, учеными было установлено, что более 60 процентов мужчин рискуют развитием онкологии, женщины – заработать артриты и сахарный диабет.

Но многие люди в последнее время приходят к выводу, что частые занятия сексом старят организм, пишет FB.ru. Ученые также доказали, что это мнение ошибочно, так как омолаживанию организма и восстановлению нормальной функции центральной нервной системы как раз способствует секс.

Медики утверждают, что отсутствие половой жизни грозит мужчинам не только ранней потенцией, но и приводит к стрессам и гормональному дисбалансу, который может стать причиной развития многих опасных заболеваний, таких. Как сахарный диабет и даже рак.

Гормональный дисбаланс приводит к раннему возникновению старости: выпадению волос, старению кожных покровов, неправильному росту ноктей и многому другому.

То же самое касается и женщин. Отсутствие секса особенно влияет на нервную систему женщины: она становится раздражительной, появляется раздвоение личности и навязчивые идеи. Также возникает опасность воспалительных процессов и нарушение менструального цикла.

Источник: medikforum.ru