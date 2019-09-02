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Общество / Стиль жизни

Отсутствие секса после 50 приводит к заболеваниям

17:11 02.09.2019 Фото: pixabay
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Отсутствие секса особенно влияет на нервную систему женщины: она становится раздражительной, появляется раздвоение личности и навязчивые идеи.

Отсутствие секса после 50 приводит к заболеваниям
Гормональный дисбаланс приводит к раннему возникновению старости

Группа ученых из Британии доказала, что отсутствие секса после 50 лет может привести к различным заболеваниям, как физического, так и психологического плана.

Для исследований, ученые пригласили более 6 000 человек. Как мужчин, так и женщин в возрасте от 50 лет. В результате многочисленных тестов и наблюдений было установлено, что проблемы в отсутствие интимных отношений чаще всего затрагивают мужчин, но и женщины страдают не меньше, пишет ИА «Актуальные новости».

Так, например, учеными было установлено, что более 60 процентов мужчин рискуют развитием онкологии, женщины – заработать артриты и сахарный диабет.

Но многие люди в последнее время приходят к выводу, что частые занятия сексом старят организм, пишет FB.ru. Ученые также доказали, что это мнение ошибочно, так как омолаживанию организма и восстановлению нормальной функции центральной нервной системы как раз способствует секс.

Медики утверждают, что отсутствие половой жизни грозит мужчинам не только ранней потенцией, но и приводит к стрессам и гормональному дисбалансу, который может стать причиной развития многих опасных заболеваний, таких. Как сахарный диабет и даже рак.

Гормональный дисбаланс приводит к раннему возникновению старости: выпадению волос, старению кожных покровов, неправильному росту ноктей и многому другому.

То же самое касается и женщин. Отсутствие секса особенно влияет на нервную систему женщины: она становится раздражительной, появляется раздвоение личности и навязчивые идеи. Также возникает опасность воспалительных процессов и нарушение менструального цикла.

Источник: medikforum.ru

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От редакции

Как у вас на этом фронте?

Аноним, 02 сентября 2019 18:07
НВР:
Мне 51,у меня всё ок".Полностью соглашусь с мнением учёных.
Аноним, 02 сентября 2019 20:28
НВР:
если у медиков "НОКТИ" в статье,то они такие же сексологи как я космонавт.

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