Что старит вас на 10 лет?

Названы повседневные привычки, которые могут состарить на 10 лет

Повседневные привычки влияют на внешний вид, и среди них есть такие, которые «помогают» нам выглядеть старше своих лет. Эксперты назвали привычки, которые способны состарить внешне сразу на 10 лет.

Говорить по телефону, наклоняя голову на бок. Если в вашей жизни присутствует много телефонного общения, такая привычка негативно отразится на внешнем виде. Когда человек прижимает телефон к уху и наклоняет голову, у него нарушается кровоток, а на коже в области щеки и шеи образуются складки и заломы – идеальная основа для морщин. Кроме того, щека, к которой постоянно прижимается телефон, подвергается птозу, ткани на ней ползут вниз.

Проводить много времени, глядя в экран. Нас окружают электронные устройства, и не трудно заметить, в какой позе обычно люди читают тексты с экранов – в позе с опущенной головой. Из-за того, что голова все время наклонена подбородком к шее, на лице возникают отеки, особенно заметные в области вокруг глаз. Все это служит идеальной основой для развития птоза, при котором ткани лица «сползают» вниз, образуя брыли, вторые подбородки и придавая внешнему облику печальное выражение, усугубляющее визуально эффект старения.

Игнорировать очки. Стилистам хорошо известно: после 40 лет правильно подобранные очки молодят женщину, скрывая разные лицевые дефекты и старящие провалы в области глазниц, неизбежные с возрастом. Даже если со зрением все в порядке, полезно носить очки без диоптрий – они не только маскируют эстетические проблемы с лицом, но и защищают глаза, помогают не щуриться, служат профилактикой морщин в области лба и переносицы. Но особенно опасно игнорировать солнечные очки на улице – их нужно носить в ясную погоду круглый год.

Жевать на одной стороне. Многие люди не замечают, что они привыкают жевать пищу или жвачку только на одной стороне челюсти. Со временем это может привести к лицевой ассиметрии: одна часть лица будет иметь мускулы с гипертонусом, а другая – наоборот, ослабленные. Такое нарушение негативно сказывается на внешности и старит раньше времени.

Недосыпать. Здоровье и красота требуют 7-8 часов непрерывного ночного сна. Если вы регулярно спите меньше этого количества, то скорей всего обзаведетесь мешками под глазами, припухлыми веками, бледностью. Преимущественное время обновления различных органов и систем происходит именно в ночные часы. При недостатке сна нарушается синтез белков коллагена и эластина, от которых зависит каркас кожи, ее упругость и неподверженность морщинам. Как итог, человек выглядит старше своих лет.

Комплексный эффект. Учеными установлено: сочетание курения, малоподвижного образа жизни, плохого питания и злоупотребления спиртным прибавляет к возрасту человека лишние 10-12 лет.

Источник: medikforum.ru