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Сменить таблички с расписанием на остановочных площадках приказал мэр Бердска

14:47 02.09.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Везде висят таблички с неактуальным расписанием. Местные об этом знают, приезжие — нет.

Сменить таблички с расписанием на остановочных площадках приказал мэр Бердска
Скоро на остановках появятся новые трафареты с актуальным расписанием

Обновить расписание на остановках общественного транспорта поручил подчиненным мэр Бердска Евгений Шестернин.

-Поступило замечание-предложение о том, что необходимо обновить расписание на остановочных площадках. Трафареты нужно заказывать — их выполняют на металле. Нынешнее расписание расходится с графиком движения автобусов. Местные знают, приезжие — нет. У нас около пяти санаториев. Встреча с руководителями санаториев говорит о том же самом, — подчеркнул на совещании чиновников 2 сентября Евгений Шестернин.

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