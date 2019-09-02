Сменить таблички с расписанием на остановочных площадках приказал мэр Бердска

Скоро на остановках появятся новые трафареты с актуальным расписанием

Обновить расписание на остановках общественного транспорта поручил подчиненным мэр Бердска Евгений Шестернин.

-Поступило замечание-предложение о том, что необходимо обновить расписание на остановочных площадках. Трафареты нужно заказывать — их выполняют на металле. Нынешнее расписание расходится с графиком движения автобусов. Местные знают, приезжие — нет. У нас около пяти санаториев. Встреча с руководителями санаториев говорит о том же самом, — подчеркнул на совещании чиновников 2 сентября Евгений Шестернин.