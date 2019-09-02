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Здоровье / Общество

Почти на 36 млрд рублей купили лекарств для онкобольных в 2019 году

16:57 02.09.2019 Фото: Pixabay
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Год назад аналогичные расходы составили 17,7 млрд.

Почти на 36 млрд рублей купили лекарств для онкобольных в 2019 году
Для онкобольных закупили в два раза больше лекарств в этом году, чем в прошлом
Сюжет: Онкология
Почти на 36 млрд рублей купили лекарств для онкобольных в 2019 году

Почти на 36 млрд рублей купили лекарств для онкобольных в 2019 годуОшибочные факты об онкологииЕщё 41 новостей

За первые шесть месяцев 2019 года лечебные учреждения в России приобрели лекарств для онкобольных на 35,9 млрд рублей, год назад аналогичные расходы составили 17,7 млрд. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитиков DSM Group.

При этом специалисты подсчитали, что в натуральном выражении объем госзакупок противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов вырос не так сильно, как в денежном, что во многом связано с подорожанием лекарств. По стоимостному объему среди онкологических препаратов лидируют «Гертикад» (на его закупки больницы потратили 2,2 млрд рублей), «Авегра» (1,9 млрд рублей) и «Китруда» (1,7 млрд рублей).

В пресс-службе Минздрава «Известиям» рассказали, что с января 2019 года началась реализация федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». Он предусматривает в том числе финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями. На эти цели предусмотрено дополнительное выделение средств на оплату медицинской помощи таким пациентам в размере 70 млрд рублей в 2019 году (750 млрд рублей на период 2019–2024 годов).

Если же рассматривать данные о госзакупках лекарственных препаратов всех остальных категорий (за исключением онкологических), то они сократились на 4% в денежном выражении — до 74,5 млрд рублей и на 3,5% в натуральном выражении (до 354,8 млн упаковок). Так, на 27,4% сократились траты на средства для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, на 20,5% — на лекарства от паразитов, инсектициды и репелленты, на 15,6% — лекарства от заболеваний пищеварительного тракта и обмена веществ.
За первые шесть месяцев 2019 года лечебные учреждения в России приобрели лекарств для онкобольных на 35,9 млрд рублей, год назад аналогичные расходы составили 17,7 млрд. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитиков DSM Group.

Источник: Известия

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