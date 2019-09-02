В очередь к офтальмологам выстроилось более 80 человек в ЦГБ Бердска

На приём к ведущим врачам — узким специалистам области пришли 269 бердчан, хотя планировалось принять 240 пациентов.

Прием пациентов ведущие врачи области проводили на базе бердской горбольницы 29 августа

Продолжат реализацию проекта «Здоровье как созидание» на базе горбольницы Бердска.

На совещании чиновников 2 сентября главврач бердской ЦГБ Алла Дробинская рассказала о результатах проведения проекта «Здоровье как созидание», прошедшего 28-29 августа. Цель проекта — популяризация здорового образа жизни, профилактика социально значимых заболеваний, работа с молодежью и достижение максимальных результатов профилактических мероприятий, отметила Алла Дробинская.

— Это отказ от вредных привычек, информация по доступности проведения диспансеризации — проблема чрезвычайно актуальна для бердской горбольницы. По итога мы отстоем и в рейтинге ниже 30% выполнение целевых показателей, — подчеркнула главврач ЦГБ.

По словам Аллы Дробинской, наиболее значимым оказался проект по обеспечению консультативной помощи ведущими специалистами областных клинической больницы, онкологического диспансера, кардиологического диспансера и медуниверситета. Это доступность первичной медико-социальной помощи узкими специалистами.

28 августа на базе Центра здоровья прошли лекции для работников предприятий Бердска. Присутствовало 22 слушателя. Основные мероприятия были направлены на популяризацию диспансеризации. Из 22 слушателей восемь прошли диспансеризацию.

Вторая площадка была предоставлена по четырем адресам. С выездом на дом по предварительному согласованию с родственниками маломобильных бердчан. Студенты медколледжа давали мастер-класс по уходу за маломобильными пациентами.

Третья площадка расположилась на базе роддома. Здесь студенты медколледжа давали мастер-классы по уходу за новорожденными роженицам и будущим мамам.

Во второй половине дня медики проводили конференцию для педагогов.

Основное масштабное мероприятие, прием ведущих специалистов, проходило 29 августа. Доктора принимали пациентов с 10.00 до 15.00.

— Мы запланировали около 240 пациентов, по факту первичную консультативную помощь ведущих специалистов прошли 269. Принимали профессор Кривошеев, доктор медицинских наук, гастроэнтеролог; доцент Ольга Сазонова, кандидат медицинских наук, специалист минздрава Новосибирской области, эндокринолог; неврологи с кафедры, ассистенты, доценты и онкомаммологи. Наиболее востребованными оказались офтальмологи, мы планировали принять 50, пришел 81 пациент, онкомаммологи, неврологи, сосудистые хирурги, эндокринологи, аритмологи и гастроэнтерологи. По результатам этой акции мы принимаем решение, что ежемесячно с Центром медицинской профилактики будем согласовывать проведение данных меропритятий, — подчеркнула Дробинская.