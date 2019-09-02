Гараж в собственность: закон о о государственной регистрации прав на гараж рассмотрит Госдума

В Госдуму внесли законопроект о регулировании права собственности на гаражи

Законопроект о государственной регистрации прав на гараж, который закрепляет связанные с этим процессом понятия, внесен на рассмотрение нижней палаты парламента. Об этом сообщил в пятницу журналистам глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Законопроект предлагает общий подход к определению объекта, предназначенного для стоянки и хранения транспортных средств, государственной регистрации прав на него. Закрепляются определения понятий: гараж, гаражный комплекс, машино-место», — пояснил депутат. По его словам, сейчас эти вопросы регулируются нормами Гражданского кодекса, законодательства о некоммерческих организациях и уставами соответствующих объединений, что зачастую приводит к различным спорам.

Законопроектом дается определение объединениям собственников гаражей или машино-мест. Это гаражный кооператив, который является видом потребительского кооператива, и гаражное товарищество, являющееся видом товарищества собственников недвижимости. «Это позволит гражданам создавать некоммерческие организации с целью управления общим имуществом и решения других организационных вопросов», — отметил Крашенинников.

Гаражное регулирование

Согласно тексту, размещенному в думской электронной базе, гаражным комплексом «признается здание или сооружение (в том числе подземное), конструктивно и технически предназначенное для обеспечения стоянки и хранения транспортных средств, имеющее помещения общего пользования для обеспечения проезда, размещения, безопасности и обслуживания транспортных средств». Гаражом или гаражным боксом в свою очередь будет признаваться «имеющее полное или неполное ограждение помещение, находящееся на земельном участке либо в здании».

Уточняется, что собственник гаража или машино-места не вправе осуществлять выделение своей доли в праве общей собственности на общее имущество в гаражном комплексе или гараже-стоянке или отчуждать свою долю в праве общей собственности на общее имущество.

«При продаже гаражей и машино-мест в гаражных комплексах остальные собственники гаражей и машино-мест не имеют преимущественное право покупки гаража или машино-места», — указано в законопроекте. Собственники гаражей и машино-мест в гаражных комплексах должны нести бремя расходов на содержание общего имущества. Законопроектом установлено, что вопросы управления общей собственностью решаются на общем собрании собственников. На них возлагается обязанность по проведению годового собрания, участие в котором должны принять не менее половины владельцев боксов или машино-мест, при этом не исключается форма заочного голосования.

Отдельная глава посвящена гаражным кооперативам, которыми признаются основанные на членстве добровольные объединения граждан или граждан и юридических лиц «в целях удовлетворения их материальных потребностей, связанных с использованием гаражей». Решение об учреждении гаражного кооператива принимается собранием учредителей. Прописываются положения об органах кооператива и проведении собраний его членов. Аналогичная глава предусмотрена и для гаражных товариществ.

По словам Крашенинникова, законопроектом предложено наиболее полное решение «гаражной проблемы» с тем, чтобы обеспечить владельцам гаражей и машино-мест защиту права собственности, а также возможность комфортного использования своего транспортного средства. «Принятие законопроекта позволит снять правовую неопределенность, которая давно существует в этой сфере», — резюмировал он.

Источник: ТАСС