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Горячая линия: предоставление сведений ЕГРН по запросам, поданным в МФЦ

13:41 02.09.2019 Фото: pixabay.com
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4 сентября Кадастровая палата по Новосибирской области организует проведение очередной горячей линии для жителей региона. Звонки будут приниматься с 10.00 до 12.00 по телефону: +7(383)349-95-69
(доб. 2006).

Горячая линия: предоставление сведений ЕГРН по запросам, поданным в МФЦ
На вопросы о порядке предоставления сведений ЕГРН по запросам через МФЦ ответит начальник отдела обеспечения ведения ЕГРН Ольга Александровна Поликанина

4 сентября Кадастровая палата по Новосибирской области организует проведение очередной горячей линии для жителей региона.
Телефонное консультирование будет посвящено предоставлению сведений ЕГРН в бумажном и электронном виде по запросам физических и юридических лиц, поданным в офисах и центрах «Мои Документы».
На вопросы о порядке предоставления сведений ЕГРН по запросам через МФЦ ответит начальник отдела обеспечения ведения ЕГРН Ольга Александровна Поликанина.

Звонки будут приниматься с 10.00 до 12.00 по телефону: +7(383)349-95-69
(доб. 2006).

Источник:  Кадастровая палата по Новосибирской области

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