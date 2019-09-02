Горячая линия: предоставление сведений ЕГРН по запросам, поданным в МФЦ

4 сентября Кадастровая палата по Новосибирской области организует проведение очередной горячей линии для жителей региона. Звонки будут приниматься с 10.00 до 12.00 по телефону: +7(383)349-95-69 (доб. 2006).

На вопросы о порядке предоставления сведений ЕГРН по запросам через МФЦ ответит начальник отдела обеспечения ведения ЕГРН Ольга Александровна Поликанина

4 сентября Кадастровая палата по Новосибирской области организует проведение очередной горячей линии для жителей региона.

Телефонное консультирование будет посвящено предоставлению сведений ЕГРН в бумажном и электронном виде по запросам физических и юридических лиц, поданным в офисах и центрах «Мои Документы».

На вопросы о порядке предоставления сведений ЕГРН по запросам через МФЦ ответит начальник отдела обеспечения ведения ЕГРН Ольга Александровна Поликанина.



Звонки будут приниматься с 10.00 до 12.00 по телефону: +7(383)349-95-69(доб. 2006).

Источник: Кадастровая палата по Новосибирской области