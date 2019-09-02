Горячая линия: предоставление сведений ЕГРН по запросам, поданным в МФЦ

4 сентября Кадастровая палата по Новосибирской области организует проведение очередной горячей линии для жителей региона.
Телефонное консультирование будет посвящено предоставлению сведений ЕГРН в бумажном и электронном виде по запросам физических и юридических лиц, поданным в офисах и центрах «Мои Документы».
На вопросы о порядке предоставления сведений ЕГРН по запросам через МФЦ ответит начальник отдела обеспечения ведения ЕГРН Ольга Александровна Поликанина.
(доб. 2006).
Источник: Кадастровая палата по Новосибирской области