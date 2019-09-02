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Отключат на два дня горячую воду в домах от котельной «Озерная» в Бердске

13:43 02.09.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Три улицы останутся без воды 4 и 5 сентября. Вода начнет остывать уже накануне вечером. Коммунальщики готовят котельное оборудование к предстоящему отопительному сезону.

Отключат на два дня горячую воду в домах от котельной Озерная в Бердске
Горячую воду обещают вернуть 5 сентября

О подготовке к зиме оборудовании котельной «Озерная» в Бердске и отключении в связи с этим воды сообщил сегодня, 2 сентября, муниципальный Комбинат бытовых услуг.

-В связи с проведением мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2019/2020 годов на оборудовании котельной «Озерная», будет произведено отключение горячей воды у потребителей: ул. Озерная, 30, 36, 38A, 39, 40, 41, 43; ул. Светлая, 17, 21; ул. Терешковой, 31, 33, 42 с 4 по 5 сентября 2019 года, — уточнили в КБУ.

3 сентября с 22.00 в связи расхолаживанием системы теплоносителя возможно отклонение параметров температуры горячей воды у потребителей. О возобновлении горячего водоснабжения будет сообщено дополнительно.

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