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Ворует еду для шестерых голодных детей отец в магазинах Новосибирска

13:28 02.09.2019 Фото: Гвардии
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Многодетный вор знает ценовой предел. Он не берет с прилавков продуктов на сумму свыше 2500 рублей, после которой наступает уголовная ответственность.

Ворует еду для шестерых голодных детей отец в магазинах Новосибирска
Многодетный отец попался с куриными сердечками и кофе

Сотрудниками Агентства Безопасности ГВАРДИЯ за кражу продуктов из магазина в Ленинском районе  Новосибирска задержан мужчина. Он рассказал, что у него есть шесть детей.

Хищение продуктов он совершил не только для того, чтобы прокормить многочисленную семью. «Бомбил и буду бомбить» — так объяснил свой поступок вор. Что в переводе с жаргона означает «воровал и буду воровать».

В поле зрения бойцов Агентства Безопасности ГВАРДИЯ этот мужчина попадает не в первый раз. Ранее его уже задерживали за кражи. Сумма похищенного всегда составляла менее 2500 рублей.

«Он норму знает и не превышает её» — прокомментировал старший экипажа ГБР ГВАРДИИ Александр Кондратьев.

Вот и в этот раз вор попытался похитить две упаковки куриных сердечек и три пакета растворимого кофе на общую сумму 1800 руб., но при попытке пронести пакет мимо кассы, был задержан гвардейцами и передан сотрудникам полиции.

Согласно Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях хищение чужого имущества стоимостью не более двух тысяч пятисот рублей считается мелким и влечет за собой наказание в виде штрафа, административного ареста или обязательных работ.

Однако не стоит забывать, что мелкое хищение, совершенное повторно, может повлечет за собой уголовную ответственность по ст. 158 УК РФ.

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От редакции

Как прокормить шестерых детей?

Аноним, 02 сентября 2019 13:52
в смысле "до 2,5 тысяч"
а как же истории которые всякие медузы и вся оппозиции рассказывают что то дедушку, то бабушку за пирожок в тюрьму садят???
врут получается???
Аноним, 02 сентября 2019 13:55
НВР:
ну ,скорее всего пойти работать и ему и жене.Сажать огород и кормить
Гость Очередной, 02 сентября 2019 14:53
ну да, для семьи с детьми 3 вида кофе - это именно то, без чего - никак...

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