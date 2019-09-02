Ворует еду для шестерых голодных детей отец в магазинах Новосибирска

Многодетный вор знает ценовой предел. Он не берет с прилавков продуктов на сумму свыше 2500 рублей, после которой наступает уголовная ответственность.

Многодетный отец попался с куриными сердечками и кофе

Сотрудниками Агентства Безопасности ГВАРДИЯ за кражу продуктов из магазина в Ленинском районе Новосибирска задержан мужчина. Он рассказал, что у него есть шесть детей.

Хищение продуктов он совершил не только для того, чтобы прокормить многочисленную семью. «Бомбил и буду бомбить» — так объяснил свой поступок вор. Что в переводе с жаргона означает «воровал и буду воровать».

В поле зрения бойцов Агентства Безопасности ГВАРДИЯ этот мужчина попадает не в первый раз. Ранее его уже задерживали за кражи. Сумма похищенного всегда составляла менее 2500 рублей.

«Он норму знает и не превышает её» — прокомментировал старший экипажа ГБР ГВАРДИИ Александр Кондратьев.

Вот и в этот раз вор попытался похитить две упаковки куриных сердечек и три пакета растворимого кофе на общую сумму 1800 руб., но при попытке пронести пакет мимо кассы, был задержан гвардейцами и передан сотрудникам полиции.

Согласно Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях хищение чужого имущества стоимостью не более двух тысяч пятисот рублей считается мелким и влечет за собой наказание в виде штрафа, административного ареста или обязательных работ.

Однако не стоит забывать, что мелкое хищение, совершенное повторно, может повлечет за собой уголовную ответственность по ст. 158 УК РФ.