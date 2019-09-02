Эвакуировали 28 человек из горящего роддома в Новосибирске

В результате пожара на кровле в межпанельном шве огнем повреждена пакля, проводилось контрольное вскрытие швов и пустот. Пострадавших нет.

Пожарные тушили роддом

Пожар произошел в воскресенье в родильном доме №7 в Первомайском районе Новосибирска, сообщает ГУ МЧС России по региону.

«Пострадавших нет», — уточнили агентству «Интерфакс-Сибирь» в пресс-службе управления.

По данным ведомства, накануне в 15:40 по местному времени на проспекте Героев Революции произошло возгорание в родильном доме N7.

В результате пожара на кровле в межпанельном шве огнем повреждена пакля, проводилось контрольное вскрытие швов и пустот. Из здания самостоятельно эвакуировались 28 человек. Пожар был ликвидирован в 17:40 по местному времени, на тушение привлекалось 18 единиц техники и 57 человек личного состава.