Жертв теракта в Беслане вспомнят зажжением свечей и минутой молчания в Бердске

Общественная акция пройдет 3 сентября. Сбор в 17.00 у фонтана в городком парке. С собой иметь одноразовый стаканчик.

Акция в память о жертвах Беслана пройдет в Бердске

В память о жертвах Беслана, всех павших от рук террористов, 3 сентября в 17.00 часов состоится молодежная акция, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В память о погибших в сентябрьской трагедии 2004 года в Беслане состоится минута молчания и зажгут свечи, сообщили в бердском отделе по делам молодежи.

-Приглашаем всех неравнодушных бердчан! С собой нужно принести свечи и одноразовый стаканчик.

Место проведения – Городской парк культуры и отдыха (около фонтана), — уточнили в ОДМ.

Установление памятной даты непосредственно связано с трагическими событиями, произошедшими в сентябре 2004 года, когда в результате террористического акта в школе №1 города Беслана республики Северная Осетия-Алания погибло 334 человека — гражданских лиц и сотрудников правоохранительных органов.

Молодежная акция, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом — общественная акция, в мероприятии принимают участие все желающие.