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Жириновский требует признать Польшу виновной в начале Второй мировой войны

14:15 02.09.2019 Фото: pixabay
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Лидер ЛДПР считает, что этот факт следует упоминать во всех учебниках: «Это Европа вскормила Гитлера против СССР, и Польша была в числе тех, кто аплодировал Гитлеру».

Жириновский требует признать Польшу виновной в начале Второй мировой войны
Концлагерь в Освенциме, на территории Польши, наиболее долго просуществовавшая «фабрика смерти»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, как Россия может наказать Польшу за ее позицию относительно Второй мировой войны и роли СССР в ней.

По мнению политика, во всех учебниках нужно указать Польшу как главного виновника начала Второй мировой войны. Он также отметил, что именно Польша, возглавляемая Юзефом Пилсудским, была одним из первых союзников Адольфа Гитлера в 1930-е годы прошлого века.

«Нужно раз и навсегда указать во всех учебниках — Польша главный виновник начала Второй мировой войны. Пилсудский первым навязывался в союзники к Гитлеру. Пакт Пилсудского — Гитлера был подписан еще в 1934 г. Польша, как и Франция с Великобританией, пошедшие на Мюнхенский сговор в 1938 г., молчала во время аннексии немцами Судетской области Чехословакии, аншлюса Австрии. Без этого ни о какой войне Германии с СССР в 1941 г. и речи быть не могло. Это Европа вскормила Гитлера против СССР, и Польша была в числе тех, кто аплодировал Гитлеру. За что боролись, на то и напоролись», — написал Жириновский в Telegram.

Ранее замминистра иностранных дел Польши Шимон Шинковский заявил, что в этом году участники мероприятия отбирались по «современному критерию». Варшава пригласила представителей стран Евросоюза, НАТО и «Восточного партнерства», в число которых Россия не входит. Также дипломат утверждает, что Польша намерена отдать дань памяти трагическим событиям в «духе исторической правды», в чем Россия якобы совершенно не заинтересована.

В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любые мероприятия в любой стране, посвященные годовщине Великой Отечественной и Второй мировой войн, без участия России не могут считаться полноценными.

Источник: РИА Новости

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