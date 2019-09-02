Как бороться со спазмами желудка

Люди часто питаются «на бегу». Едят быстро, на ночь, употребляют не самые качественные полуфабрикаты. Как результат — вздутие живота и спазмы желудка. Можно ли с ними бороться?
На самом деле причин спазмов желудка довольно много.
— Одна из самых частых, на мой взгляд, — продолжительный стресс, — рассказывает врач высшей категории Лариса Алексеева. — Но желудок может болеть и из-за отсутствия полноценного питания, длительного переохлаждения, сосудистых нарушений в брюшной полости, нарушения обмена веществ и много чего еще.
Как пояснила эксперт, боли в желудке — частый спутник пожилых людей.
— С возрастом здоровья не прибавляется, многие принимают сразу несколько лекарственных препаратов от разных болезней, — пояснила эксперт. — Дозировка и длительность приема часто нарушаются. В результате остро реагирует желудок. Его гладкая мускулатура сокращается, возникают специфические боли.
У современных горожан живот также нередко болит от частого употребления алкоголя и кофе без молока.
— И то, и другое раздражает стенки желудка, вызывая повышенное выделение соляной кислоты, — пояснила Алексеева.
Боли в желудке бывают разовыми и периодическими. В последнем случае, советует эксперт, нужно обязательно идти к участковому терапевту и обследоваться. Ведь причин у болей может быть огромное количество.
— Если желудок болит постоянно, ограничьте себя в грубой и острой пище, кофе, алкоголе и крепком чае. Все, что может желудок раздражать, — под запретом, — пояснила врач.
Питание больного при спазмах должно быть дробным, порции маленькими, а приемы пищи регулярными.
Употребляемые продукты и блюда должны быть теплыми, не горячими.
За 1–2 часа до сна не помешает выпить стакан слегка подогретого молока, жирность которого должна быть минимальной.
— Случившиеся один раз спазмы желудка могут обрести периодический либо постоянный характер, — пояснила Лариса Алексеева. — Поэтому щадящее питание нужно сделать постоянным. Так вы сможете сократить вероятность возникновения спазма с новой силой.
А как же от спазмов желудка лечиться?
Как пояснила врач, единой схемы для лечения нет в природе. Можно, конечно, пить обезболивающие таблетки.
А еще, как считает Лариса Алексеева, имеет смысл по согласованию с врачом прибегнуть к народным средствам.
Отлично зарекомендовали себя крапива, зверобой и соцветия таволги. Чтобы приготовить из этих трав отвар, потребуется смешать все травы в количестве 2 чайных ложек и залить 500–600 мл кипятка и дать немного настояться.
После приготовления необходимо сразу выпить один стакан, а оставшееся количество нужно разделить на 3–4 приема и выпить в течение дня.
Если же заметна закономерность, что боль, спазмы и диарея возникают после употребления пищи либо из-за нервного перенапряжения, можно использовать настой из пустырника.
При чрезмерной боли и спазмах очень хорош сок из пустырника. Для этого необходимо выжать 1 чайную ложку пустырникового сока и развести его в стакане теплой кипяченой воды, после чего следует выпить напиток.
Еще одно отличное средство от болей и спазма — мятный чай. Для его приготовления понадобится 2–3 чайные ложки измельченной сухой мяты, залитой кипятком.
Напиток нужно настоять около получаса, после чего он готов к употреблению.
— Если не хотите терять время, лучше приобрести в аптеке готовые средства, в состав которых входят лекарственные растения, избавляющие от спазмов, — пояснила Лариса Алексеева. — Эти средства вполне эффективны.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Елена Соломатина, диетолог:
— Вздутие живота и боли в желудке могут быть даже у вполне здорового человека. Чаще всего они случаются, если на голодный желудок он выпил что-то раздражающее его стенки: кофе без молока или, скажем, свежевыжатый сок. Вам может быть плохо и от грубой клетчатки — если, скажем, съесть с утра салат из редьки. Вам наверняка будет плохо от завтрака, где много горчицы и других специй. Плохо переносится также несочетаемая пища — например, молоко с грибами. Ну и, конечно, велика вероятность проблем при переедании. Долго-долго не ели, потом наелись — наверняка живот заболит. Так что ешьте меньше, но чаще. Это полезнее, чем редко и помногу.
ВНИМАНИЕ
При болях в желудке нужно питаться 5–6 раз в сутки. Предпочтение следует отдавать жидким и перетертым блюдам. Готовить лучше на пару или запекать. Не рекомендуется жареная пища. Оптимальная температура блюд — от плюс 20 до плюс 50 градусов.
Источник: vm.ru