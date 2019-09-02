Как бороться со спазмами желудка

При болях в желудке нужно питаться 5–6 раз в сутки. Предпочтение следует отдавать жидким и перетертым блюдам. Готовить лучше на пару или запекать.

За 1–2 часа до сна не помешает выпить стакан слегка подогретого молока

Люди часто питаются «на бегу». Едят быстро, на ночь, употребляют не самые качественные полуфабрикаты. Как результат — вздутие живота и спазмы желудка. Можно ли с ними бороться?

На самом деле причин спазмов желудка довольно много.

— Одна из самых частых, на мой взгляд, — продолжительный стресс, — рассказывает врач высшей категории Лариса Алексеева. — Но желудок может болеть и из-за отсутствия полноценного питания, длительного переохлаждения, сосудистых нарушений в брюшной полости, нарушения обмена веществ и много чего еще.

Как пояснила эксперт, боли в желудке — частый спутник пожилых людей.

— С возрастом здоровья не прибавляется, многие принимают сразу несколько лекарственных препаратов от разных болезней, — пояснила эксперт. — Дозировка и длительность приема часто нарушаются. В результате остро реагирует желудок. Его гладкая мускулатура сокращается, возникают специфические боли.

У современных горожан живот также нередко болит от частого употребления алкоголя и кофе без молока.

— И то, и другое раздражает стенки желудка, вызывая повышенное выделение соляной кислоты, — пояснила Алексеева.

Боли в желудке бывают разовыми и периодическими. В последнем случае, советует эксперт, нужно обязательно идти к участковому терапевту и обследоваться. Ведь причин у болей может быть огромное количество.

— Если желудок болит постоянно, ограничьте себя в грубой и острой пище, кофе, алкоголе и крепком чае. Все, что может желудок раздражать, — под запретом, — пояснила врач.

Питание больного при спазмах должно быть дробным, порции маленькими, а приемы пищи регулярными.

Употребляемые продукты и блюда должны быть теплыми, не горячими.

За 1–2 часа до сна не помешает выпить стакан слегка подогретого молока, жирность которого должна быть минимальной.

— Случившиеся один раз спазмы желудка могут обрести периодический либо постоянный характер, — пояснила Лариса Алексеева. — Поэтому щадящее питание нужно сделать постоянным. Так вы сможете сократить вероятность возникновения спазма с новой силой.

А как же от спазмов желудка лечиться?

Как пояснила врач, единой схемы для лечения нет в природе. Можно, конечно, пить обезболивающие таблетки.

А еще, как считает Лариса Алексеева, имеет смысл по согласованию с врачом прибегнуть к народным средствам.

Отлично зарекомендовали себя крапива, зверобой и соцветия таволги. Чтобы приготовить из этих трав отвар, потребуется смешать все травы в количестве 2 чайных ложек и залить 500–600 мл кипятка и дать немного настояться.

После приготовления необходимо сразу выпить один стакан, а оставшееся количество нужно разделить на 3–4 приема и выпить в течение дня.

Если же заметна закономерность, что боль, спазмы и диарея возникают после употребления пищи либо из-за нервного перенапряжения, можно использовать настой из пустырника.

При чрезмерной боли и спазмах очень хорош сок из пустырника. Для этого необходимо выжать 1 чайную ложку пустырникового сока и развести его в стакане теплой кипяченой воды, после чего следует выпить напиток.

Еще одно отличное средство от болей и спазма — мятный чай. Для его приготовления понадобится 2–3 чайные ложки измельченной сухой мяты, залитой кипятком.

Напиток нужно настоять около получаса, после чего он готов к употреблению.

— Если не хотите терять время, лучше приобрести в аптеке готовые средства, в состав которых входят лекарственные растения, избавляющие от спазмов, — пояснила Лариса Алексеева. — Эти средства вполне эффективны.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена Соломатина, диетолог:

— Вздутие живота и боли в желудке могут быть даже у вполне здорового человека. Чаще всего они случаются, если на голодный желудок он выпил что-то раздражающее его стенки: кофе без молока или, скажем, свежевыжатый сок. Вам может быть плохо и от грубой клетчатки — если, скажем, съесть с утра салат из редьки. Вам наверняка будет плохо от завтрака, где много горчицы и других специй. Плохо переносится также несочетаемая пища — например, молоко с грибами. Ну и, конечно, велика вероятность проблем при переедании. Долго-долго не ели, потом наелись — наверняка живот заболит. Так что ешьте меньше, но чаще. Это полезнее, чем редко и помногу.

ВНИМАНИЕ

При болях в желудке нужно питаться 5–6 раз в сутки. Предпочтение следует отдавать жидким и перетертым блюдам. Готовить лучше на пару или запекать. Не рекомендуется жареная пища. Оптимальная температура блюд — от плюс 20 до плюс 50 градусов.

Источник: vm.ru