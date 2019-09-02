Укравшего 400 тыс. рублей из банкомата продолжают искать полицейские в Новосибирске

ЧП произошло 23 августа. Есть фото и видео, как незнакомец забирает забытые деньги. Но пока поиски вора не увенчались успехом. Так же поступили бы 40% опрошенных жителей Бердска.

Всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении подозреваемого, просьба сообщить в отдел полиции №1 «Центральный» Управления МВД России по городу Новосибирску по телефонам: 221-77-16, 8923-126-04-31

Продолжается розыск мужчины, похитившего из банкомата 400 тысяч рублей. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в пресс-службе управления МВД по Новосибирской области. Напомним, что 23 августа в 10.00 в отделении банка на улице Орджоникидзе Новосибирска один из клиентов снял со счета через банкомат 400 тысяч рублей. Но забыл взять деньги и ушел. Этим воспользовался неизвестный и забрал крупную сумму денег. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 Уголовного кодекса РФ «Кража».

Напомним, что «Курьер. Среда. Бердск» проводил опрос: Забрали бы забытые в банкомате 400 тыс. рублей? 40% опрошенных жителей Бердска признались, что взяли бы деньги.

Сотрудники полиции напоминают о том, что, согласно ст. 227 Гражданского кодекса РФ, человек, нашедший оставленные кем-то сотовый телефон, документы, денежные средства, и т. д., обязан вернуть их законному владельцу, а если владелец неизвестен – сообщить о находке в полицию или орган местного самоуправления. В противном случае гражданин может быть привлечен к уголовной ответственности по статье 158 Уголовного кодекса РФ «Кража».

Всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении подозреваемого, просьба сообщить в отдел полиции №1 «Центральный» Управления МВД России по городу Новосибирску по телефонам: 221-77-16, 8923-126-04-31.

Смотрите, кто забрал деньги на видео.