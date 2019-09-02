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Ядерную войну способен спровоцировать искусственный интеллект

13:30 02.09.2019 Фото: pixabay
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Система может принять сейсмическую активность за ядерные взрывы, после чего направит запрос в штаб войск, и если вдруг не получит ответа, может отдать команду на запуск межконтинентальных баллистических ракет.

Ядерную войну способен спровоцировать искусственный интеллект
Опасность использования военными систем искусственного интеллекта заключается в его участии при принятии решения о нанесении ядерного удара

Серьезная опасность использования военными систем искусственного интеллекта заключается в его участии при принятии решения о нанесении ядерного удара. Об этом пишет издание Breaking Defense со ссылкой на бывшего заместители министра обороны США Роберта Уорка.

По его словам, системы искусственного интеллекта не должны участвовать в контроле ядерного вооружения, поскольку они запускаются по определенным параметрам и показателям. В некоторых ситуациях искусственный интеллект может расценить неопасные факторы как представляющие угрозу, и это является «тревожной перспективой».

В частности, приводится в пример российская система «Периметр», которая может принять сейсмическую активность за ядерные взрывы, после чего направит запрос в штаб войск, и если вдруг не получит ответа, может отдать команду на запуск межконтинентальных баллистических ракет.

Кроме того, Уорк добавил, что военное применение искусственного интеллекта может привести к плачевным последствиям и без его прямого участия в управлении ядерным оружием. В частности, такой сферой может быть его использование при анализе разведывательных данных, а также в системах раннего предупреждения.

Источник: РИА Новости

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