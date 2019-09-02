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Сексуальный садист и каннибал стал поваром в известной британской психушке

13:45 02.09.2019 Фото: wheebuzz.com
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Фишер, который съел свою соседку и во время суда был признан невменяемым, отбывает наказание в больнице Бродмур. В этом учреждении содержались серийные убийцы, в том числе «йоркширский потрошитель».

Сексуальный садист и каннибал стал поваром в известной британской психушке
Больница Бродмур

Британский сексуальный садист и каннибал Грэм Фишер, задушивший свою соседку и питавшийся ее плотью, стал поваром самой известной и старейшей психлечебницы Великобритании. Об этом пишет газета The Mirror со ссылкой на письмо Фишера, которое тот написал своему приятелю.

Фишер, который во время суда был признан невменяемым, отбывает наказание в больнице Бродмур. В этом учреждении содержались серийные убийцы, в том числе «йоркширский потрошитель» Питер Сатклифф. Кроме того, пациентами больницы были всемирно известные сестры-близнецы Джун и Дженнифер Гиббонс, которые разговаривали только друг с другом.

Как признается в письме Фишер, он любит готовить. Особенно ему нравится заниматься выпечкой, в частности английским пирогом баноффи, имбирным и лимонным бисквитами. Кроме того, Фишеру нравится готовить курицу карри, а самым любимым его блюдом оказались тосты с сыром, помидорами и луком, запеченные в духовке.

В 1998 году в городе Гастингсе в графстве Восточный Суссекс Фишер задушил свою 40-летнюю соседку Клэр Летчфорд. После этого он срезал плоть с ее руки съел ее. Спустя восемь дней он задушил проживавшую поблизости 75-летнюю Бэрил О’Коннор, она была обнаружена у себя дома.

О том, что он ответственен за эти преступления, стало известно только в 2008 году, когда он уже находился в Бродмуре за нападение с ножом на двух испанских студентов с целью изнасилования.

Источник: lenta.ru

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