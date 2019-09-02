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Власть советуется: идеи для стратегии развития Бердска ждут депутаты

18:30 02.09.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Публичные слушания о том, как развиваться городу до 2030 года, состоятся 10 сентября. До этого дня от бердчан принимают рекомендации в депутатском корпусе.

Власть советуется: идеи для стратегии развития Бердска ждут депутаты
Стратегию развития Бердска на ближайшие 10 лет разрабатывает власть города

Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Бердска « Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Бердска на период до 2030 года» назначены на 10 сентября. Соответствующее постановление подписано в конце августа.

При обсуждении важных городских тем власть учитывает мнение бердчан. И на этот раз горожане имеют возможность внести свои предложения и рекомендации по Стратегии социально-экономического развития Бердска на ближайшие 10 лет.

-Предлагаем жителям города Бердска в течение 7 дней со дня опубликования настоящего постановления направить свои предложения и замечания по проекту решения Совета депутатов города Бердска «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Бердска на период до 2030 года» в Совет депутатов города Бердска по адресу: ул. Горького, 9, кабинет 35, — сообщили в пресс-центре мэрии.

Публичные слушания состоятся 10 сентября в 17.00 в конференц-зале администрации Бердска.

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От редакции

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Гость, 02 сентября 2019 10:10
НВР: Есть. Прекратить гадить и строить в лесу и на берегах.
Аноним, 02 сентября 2019 11:11
Власть советуется: идеи для стратегии развития Бердска ждут депутаты??????!!!!!!!
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Нет, не так, а вот как:
Власть советуется: Для идей стратегии развития Бердска городу нужны новые депутаты, раз у старых пожизненных идеи закончились.
P.S. Но так сильно хочется въехать в рай на чужом горбу.
Аноним, 02 сентября 2019 12:10
главная стратегия развития - стать бердским районом Новосибирска.
Поросёнок Пётр, 02 сентября 2019 12:48
Это неизбежное будущее.
Аноним, 02 сентября 2019 13:07
НВР: Есть. Забрать берег, арендованный борцом с коррупцией, дающим взятки мэрам, и снести забор вокруг этого берега.
Аноним, 02 сентября 2019 20:50
А че тут думать.
Берега национализировать.
Две двухуровневые развязки на выезде.
Кольцевой объезд вокруг Бердска.
Все тротуары заасфальтировать и осветить(не путать с освятить)
Посадить (100)500 000 деревьев городе
Сделать пляж цивильный на Попова.(хотя бы как на Камнях)
Три парка в городе.
Вся больница в одном корпусе.
Набережная с мостом и елками на Гуменке.
Снести Гигант и аэродром.
Отремонтировать Первомайскую и удлинить до Рогачева.
Расширить и удлинить до Полевой Спортивную.
Расширить и удлинить до Полевой Химзаводскую.
И...
Построить Космопорт..
Один черт ничего не будет.
Аноним, 02 сентября 2019 20:53
А генплан зачем тогда писали?
За очень немалые кстати деньги.

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