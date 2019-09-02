Власть советуется: идеи для стратегии развития Бердска ждут депутаты??????!!!!!!!

Публичные слушания о том, как развиваться городу до 2030 года, состоятся 10 сентября. До этого дня от бердчан принимают рекомендации в депутатском корпусе.

Стратегию развития Бердска на ближайшие 10 лет разрабатывает власть города

Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Бердска « Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Бердска на период до 2030 года» назначены на 10 сентября. Соответствующее постановление подписано в конце августа.

При обсуждении важных городских тем власть учитывает мнение бердчан. И на этот раз горожане имеют возможность внести свои предложения и рекомендации по Стратегии социально-экономического развития Бердска на ближайшие 10 лет.

-Предлагаем жителям города Бердска в течение 7 дней со дня опубликования настоящего постановления направить свои предложения и замечания по проекту решения Совета депутатов города Бердска «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Бердска на период до 2030 года» в Совет депутатов города Бердска по адресу: ул. Горького, 9, кабинет 35, — сообщили в пресс-центре мэрии.

Публичные слушания состоятся 10 сентября в 17.00 в конференц-зале администрации Бердска.