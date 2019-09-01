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В ТОП-5 самых популярных кроссоверов в мире лидирует Toyota RAV4

19:41 01.09.2019 Фото: commons.wikimedia.org
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На второе место в этом рейтинге поднялся Honda CR-V, на третьем — Volkswagen Tiguan.

В ТОП 5 самых популярных кроссоверов в мире лидирует Toyota RAV4
За 6 месяцев во всех странах мира было суммарно реализовано 441,6 тыс. новых кроссоверов Toyota RAV4, что на 8,4% больше, чем год назад

В первом полугодии 2019 года во всех странах мира было суммарно реализовано 441,6 тыс. новых кроссоверов Toyota RAV4, что на 8,4% больше, чем год назад. Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные портала focus2move, эта модель остается мировым лидером сегмента SUV.

На второе место в этом рейтинге поднялся Honda CR-V: с января по июнь показатель продаж этого кроссовера составил 381,5 тыс. экземпляров (+15,5%).

При этом на третью позицию опустился Volkswagen Tiguan (370,7 тыс. шт.; -10,7%).

Четвертую строчку сохранил за собой Hyundai Tucson (255 тыс. шт.; -10,3%), а замкнул пятерку лидеров KIA Sportage (243,4 тыс. шт.; +1,8%), которому удалось вытеснить оттуда Nissan Qashqai.

Источник: Автостат

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